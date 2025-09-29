EMPREGO

Prefeitura abre concurso para nível fundamental a superior com salários de até R$ 31 mil

Inscrições já estão abertas

Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10:14

Prefeitura anuncia concurso público com salários acima de R$ 30 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Tangará (SC) anunciou concurso público com 21 vagas efetivas e cadastro de reserva para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.216,94 a R$ 31.505,29, conforme a função e a carga horária.

Concurso Tangará 1 de 9

As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

Nível fundamental: motorista de veículos pesados e operador de máquinas pesadas (salários de até R$ 3.264,78).

Nível médio/técnico: auxiliar administrativo, auxiliar de sala, fiscal de obras e posturas, técnico em enfermagem, entre outros (salários entre R$ 1.633,65 e R$ 3.413,52).

Nível superior: assistente social, analista de compras, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médicos em diversas especialidades, nutricionista, odontólogo, professores em diferentes áreas, psicólogo e veterinário. Os salários variam de R$ 3.739,61 até R$ 31.505,29.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até 7 de outubro, até as 15h, pelo IBDO Projetos (clique aqui para acessar). A taxa de participação varia entre R$ 90,00 e R$ 120,00, dependendo do cargo.

O concurso terá três etapas principais:

Prova objetiva: para todos os candidatos (eliminatória e classificatória).

Prova de títulos: apenas para professores (classificatória).

Prova prática: para motorista e operador de máquinas pesadas (eliminatória e classificatória).