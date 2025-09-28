EMPREGO

Prefeitura baiana abre processo seletivo com 398 vagas e salários de até R$ 5 mil

Inscrições seguem até 5 de outubro

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 12:59

O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil. Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Capim Grosso, no centro-norte da Bahia, anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado com 398 vagas e salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 5.000,00. Os cargos são de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio e superior.

As oportunidades abrangem diversas áreas da administração municipal. Entre os destaques estão: professor de pedagogia (78 vagas), professor de matemática (27), professor de língua portuguesa (19), assistente social escolar (14), psicólogo escolar (14), coordenadores pedagógicos (29 no total), auxiliar de alimentação escolar (44), auxiliar de infraestrutura escolar (97) e vigilante escolar (31). Também há vagas para nutricionista, instrutor de libras, tradutor intérprete de libras e assistente administrativo. As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas no site da Planejar Consultoria até 5 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 70,00 para cargos de nível fundamental e médio, e de R$ 100,00 para nível superior.

O certame contará com prova objetiva, prevista para 19 de outubro, com questões de conhecimentos gerais e específicos. Para cargos de nível superior, haverá também prova de títulos, de caráter classificatório.

Os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da prefeitura. Após a nomeação, terão até 30 dias para tomar posse e cinco dias para iniciar suas funções. O processo seletivo terá validade de dois anos, prorrogável por igual período