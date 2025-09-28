Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura baiana abre processo seletivo com 398 vagas e salários de até R$ 5 mil

Inscrições seguem até 5 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 12:59

O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil.
O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil. Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Capim Grosso, no centro-norte da Bahia, anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado com 398 vagas e salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 5.000,00. Os cargos são de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio e superior.

As oportunidades abrangem diversas áreas da administração municipal. Entre os destaques estão: professor de pedagogia (78 vagas), professor de matemática (27), professor de língua portuguesa (19), assistente social escolar (14), psicólogo escolar (14), coordenadores pedagógicos (29 no total), auxiliar de alimentação escolar (44), auxiliar de infraestrutura escolar (97) e vigilante escolar (31). Também há vagas para nutricionista, instrutor de libras, tradutor intérprete de libras e assistente administrativo. As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais.

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas no site da Planejar Consultoria até 5 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 70,00 para cargos de nível fundamental e médio, e de R$ 100,00 para nível superior. 

Confira detalhes das vagas para Capim Grosso

Confira detalhes das vagas para Capim Grosso por Com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas para Capim Grosso por Com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas para Capim Grosso por Com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas para Capim Grosso por Com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas para Capim Grosso por Com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas para Capim Grosso por Com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas para Capim Grosso por Com auxílio de IA
1 de 7
Confira detalhes das vagas para Capim Grosso por Com auxílio de IA

O certame contará com prova objetiva, prevista para 19 de outubro, com questões de conhecimentos gerais e específicos. Para cargos de nível superior, haverá também prova de títulos, de caráter classificatório.

Os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da prefeitura. Após a nomeação, terão até 30 dias para tomar posse e cinco dias para iniciar suas funções. O processo seletivo terá validade de dois anos, prorrogável por igual período

Os contratados terão direito a benefícios previstos na legislação municipal, como férias remuneradas, 13º salário proporcional, licenças maternidade e paternidade, além da estabilidade durante a vigência do contrato.

Leia mais

Imagem - Inmet emite alerta de perigo para baixa umidade em 128 cidades baianas; veja lista

Inmet emite alerta de perigo para baixa umidade em 128 cidades baianas; veja lista

Imagem - Família de agiotas cobrava até R$ 3 milhões em juros para vítimas na Bahia

Família de agiotas cobrava até R$ 3 milhões em juros para vítimas na Bahia

Imagem - Suspeito é morto a tiros em confronto com a PM na Mata Escura

Suspeito é morto a tiros em confronto com a PM na Mata Escura

Clique aqui para acessar edital. 

Mais recentes

Imagem - 7 boas práticas para empresas equilibrarem privacidade e uso de dados

7 boas práticas para empresas equilibrarem privacidade e uso de dados
Imagem - Emprego: Salvador tem 575 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (29)

Emprego: Salvador tem 575 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (29)
Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
01

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise
02

Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 1.200 vagas; salários chegam a R$ 5,5 mil
03

Prefeitura abre concurso com mais de 1.200 vagas; salários chegam a R$ 5,5 mil

Imagem - Briga de vizinhos por “barulho de sexo” termina com dois esfaqueados
04

Briga de vizinhos por “barulho de sexo” termina com dois esfaqueados