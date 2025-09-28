Acesse sua conta
Suspeito é morto a tiros em confronto com a PM na Mata Escura

Com ele, foi encontrado um revólver, munições e porções de droga, segundo a polícia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 09:49

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Um homem foi morto a tiros durante uma troca de tiros com policiais militares na noite de sábado (27), no bairro da Mata Escura, em Salvador. Segundo a corporação, agentes da 48ª Companhia Independente (CIPM/Sussuarana) realizavam rondas na localidade da Rocinha quando se depararam com um grupo de homens armados, que atirou. 

Houve revide e, após o confronto, um suspeito foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram encontrados um revólver, munições e porções de droga. Os materiais foram encaminhados para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa registrou a morte por intervenção de agente de segurança pública. Guias de necrópsia e perícia foram expedidas.

