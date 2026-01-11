TRADIÇÃO

Festa do Terno de Reis celebra 72 anos em Santo Amaro

Evento foi criada em 1954 por Rodrigo Velloso, um dos filhos de dona Canô e seu Zezinho

Esther Morais

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 12:36

Festa do Terno de Reis celebra 72 anos em Santo Amaro Crédito: Reprodução

Uma das festas mais tradicionais do Recôncavo Baiano, o Terno de Reis foi celebrado em grande estilo no sábado (10), em Santo Amaro. Em 2026, o evento completou 72 anos de história e reuniu moradores e visitantes nas ruas da cidade.

Criada em 1954 por Rodrigo Velloso, um dos filhos de dona Canô e seu Zezinho, a celebração se consolidou ao longo das décadas como um dos principais eventos culturais do município. Neste ano, a festa prestou homenagem à professora Dida, que há mais de 30 anos mantém viva a tradição do Presépio Vivo, elemento simbólico da manifestação.

O cantor Caetano Veloso, natural de Santo Amaro, também celebrou a data nas redes sociais e destacou a importância da cidade. “Santo Amaro não é só um lugar, é memória viva”, escreveu o artista na legenda da publicação.

Nesta edição, a programação contou com apresentações de Reyzinho, Cortejo Afro e Samba Trator, além de muita música e manifestações populares. As ruas ficaram completamente cheias durante o evento, que mobiliza toda a cidade.

Como é a festa?

Durante o Terno de Reis, moradores e grupos culturais percorrem as ruas de Santo Amaro em cortejo, cantando músicas tradicionais que narram a visita dos Reis Magos ao menino Jesus. Os participantes usam trajes coloridos e ornamentados, muitos deles representando personagens bíblicos, enquanto instrumentos como pandeiros, atabaques, tambores e reco-recos marcam o ritmo da celebração.