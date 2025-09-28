Último dia: feirão de veículos novos oferece descontos de até R$ 50 mil em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:55
Quem está planejando trocar de carro ou moto tem até este domingo (28) para aproveitar as ofertas da 30ª edição do Combate das Marcas, no Centro de Convenções de Salvador. A entrada é gratuita.
No local, o público encontra descontos que podem chegar a R$ 30 mil, condições diferenciadas de financiamento e bônus na troca de seminovos. Também haverá taxa zero em planos selecionados, revisões gratuitas em determinados pacotes e pagamento facilitado em até 60 meses.
O evento reúne 23 concessionárias, com 13 marcas de automóveis e duas de motocicletas, oferecendo desde modelos de entrada até veículos de alto padrão. Além disso, os visitantes poderão realizar test-drives, circular em um ambiente climatizado, com opções de restaurantes, espaço kids e até área pet-friendly.
Segundo a organização, a expectativa é receber cerca de 4 mil pessoas e movimentar R$ 62 milhões em negócios. Na edição anterior, realizada em março, foram vendidos 571 veículos zero quilômetro.
Criado há 14 anos em Salvador, o Combate das Marcas já se expandiu para outros estados como Sergipe, Pernambuco. No total, o evento já ajudou a viabilizar a compra de mais de 23,6 mil veículos, movimentando quase R$ 2 bilhões em negócios.