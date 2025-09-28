Acesse sua conta
Último dia: feirão de veículos novos oferece descontos de até R$ 50 mil em Salvador

Evento reúne 23 concessionárias, com 13 marcas de automóveis e duas de motocicletas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:55

Combate das Marcas oferece descontos de até R$ 30 mil em veículos novos em Salvador Crédito: Divulgação 

Quem está planejando trocar de carro ou moto tem até este domingo (28) para aproveitar as ofertas da 30ª edição do Combate das Marcas, no Centro de Convenções de Salvador. A entrada é gratuita.

No local, o público encontra descontos que podem chegar a R$ 30 mil, condições diferenciadas de financiamento e bônus na troca de seminovos. Também haverá taxa zero em planos selecionados, revisões gratuitas em determinados pacotes e pagamento facilitado em até 60 meses.

O evento reúne 23 concessionárias, com 13 marcas de automóveis e duas de motocicletas, oferecendo desde modelos de entrada até veículos de alto padrão. Além disso, os visitantes poderão realizar test-drives, circular em um ambiente climatizado, com opções de restaurantes, espaço kids e até área pet-friendly.

Segundo a organização, a expectativa é receber cerca de 4 mil pessoas e movimentar R$ 62 milhões em negócios. Na edição anterior, realizada em março, foram vendidos 571 veículos zero quilômetro.

Criado há 14 anos em Salvador, o Combate das Marcas já se expandiu para outros estados como Sergipe, Pernambuco. No total, o evento já ajudou a viabilizar a compra de mais de 23,6 mil veículos, movimentando quase R$ 2 bilhões em negócios.

