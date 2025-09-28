OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 575 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (29)

Cargos são de nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:02

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 575 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5 mil em Salvador para esta segunda-feira (29).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Conferente de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário. Imprescindível residir nos bairros de Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe.

Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Fiscal de prevenção

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário. Imprescindível residir nos bairros de Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe.

Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Conferente de notas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário. Imprescindível residir nos bairros de Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe.

Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Operador de empilhadeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário. Curso atualizado na área e CNH B. Imprescindível residir nos bairros de Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe.

Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja (tarde/noite).

Salário: R$1.872,85 + benefícios

2 vagas

Escrevente de cartório

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

2 vagas

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

4 vagas

Analista administrativo de RH (vaga temporária de 150 dias)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Gestão de RH, Psicologia ou áreas afins, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Analista de recrutamento e seleção (vaga temporária de 150 dias)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Gestão de RH, Psicologia ou áreas afins, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Imprescindível habilidade no preparo de refeições e limpeza em geral.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadorias (vaga para Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Disponibilidade para trabalhar em Cajazeiras.

Zona: Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (Unidade de Internação)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em Unidade de Internação e possuir COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (UTI Neonatal)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em UTI Neonatal e possuir COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (Alojamento Conjunto – Maternidade)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em Alojamento Conjunto – Maternidade e possuir COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Técnico em enfermagem (UTI Geral)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em UTI Geral e possuir COREN ativo.

Salário: R$3.297,32 + benefícios

1 vaga

Enfermeiro (UTI Neonatal)

Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo. Ter trabalhado em UTI Neonatal e possuir pós-graduação em UTI Neonatal ou Obstetrícia.

Salário: R$5.002,53 + benefícios

1 vaga

Enfermeiro (Maternidade)

Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo. Ter trabalhado em Maternidade e possuir pós-graduação em Obstetrícia.

Salário: R$5.002,53 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso na área de confeitaria.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter Reservista, disponibilidade de horário e para carregar peso. Imprescindível residir nos bairros de Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe.

Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe

Salário: A combinar + benefícios

45 vagas

Promotor de vendas (cartão)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Copeiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso na área.

Salário: R$1.821,00 + benefícios

3 vagas

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso na área.

Salário: R$1.821,00 + benefícios

3 vagas

Motorista entregador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH D.

Salário: R$2.325,42 + benefícios

10 vagas

Representante comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em vendas. Imprescindível CNH B e possuir carro.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

2 vagas

Camareira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Saladeira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento no preparo de saladas.

Salário: R$1.543,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de monitoramento (CFTV)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência recentes na função (2023 a 2025). Imprescindível curso na área e disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Professor de séries iniciais

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

6 vagas

Assistente de almoxarifado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.455,70 + benefícios

8 vagas

Auxiliar de refrigeração de ar condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Carregador de mercadoria (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Imprescindível disponibilidade de horário e para carga e descarga, além de fácil acesso a Fazenda Coutos.

Zona: Fazenda Coutos

Salário: A combinar + benefícios

6 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas e atendimento, conhecimento de informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

80 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

95 vagas

Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

90 vagas

Analista contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

8 vagas

Lavador de roupa (escala industrial)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

8 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação e conhecimento intermediário em informática. Residir em Salvador ou Lauro de Freitas. Faixa etária de 18 a 21 anos conforme a lei do aprendizado.

Zona: Salvador ou Lauro de Freitas

Salário: R$784,44 (bolsa) + transporte

20 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

13 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.600,00 + benefícios