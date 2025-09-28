Emprego: Salvador tem 575 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (29)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:02
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 575 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5 mil em Salvador para esta segunda-feira (29).
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Conferente de mercadorias
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário. Imprescindível residir nos bairros de Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe.
Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Fiscal de prevenção
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário. Imprescindível residir nos bairros de Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe.
Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Conferente de notas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário. Imprescindível residir nos bairros de Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe.
Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Operador de empilhadeira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter Reservista e disponibilidade de horário. Curso atualizado na área e CNH B. Imprescindível residir nos bairros de Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe.
Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Fiscal de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja (tarde/noite).
Salário: R$1.872,85 + benefícios
2 vagas
Escrevente de cartório
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office.
Salário: R$1.412,00 + benefícios
2 vagas
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.200,00 + benefícios
4 vagas
Analista administrativo de RH (vaga temporária de 150 dias)
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Gestão de RH, Psicologia ou áreas afins, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Analista de recrutamento e seleção (vaga temporária de 150 dias)
Requisitos: Ensino superior completo em Administração, Gestão de RH, Psicologia ou áreas afins, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Imprescindível habilidade no preparo de refeições e limpeza em geral.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadorias (vaga para Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Disponibilidade para trabalhar em Cajazeiras.
Zona: Cajazeiras
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (Unidade de Internação)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em Unidade de Internação e possuir COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (UTI Neonatal)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em UTI Neonatal e possuir COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (Alojamento Conjunto – Maternidade)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em Alojamento Conjunto – Maternidade e possuir COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Técnico em enfermagem (UTI Geral)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter trabalhado em UTI Geral e possuir COREN ativo.
Salário: R$3.297,32 + benefícios
1 vaga
Enfermeiro (UTI Neonatal)
Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo. Ter trabalhado em UTI Neonatal e possuir pós-graduação em UTI Neonatal ou Obstetrícia.
Salário: R$5.002,53 + benefícios
1 vaga
Enfermeiro (Maternidade)
Requisitos: Ensino superior completo, seis meses de experiência, COREN ativo. Ter trabalhado em Maternidade e possuir pós-graduação em Obstetrícia.
Salário: R$5.002,53 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso na área de confeitaria.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de depósito
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter Reservista, disponibilidade de horário e para carregar peso. Imprescindível residir nos bairros de Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe.
Zona: Plataforma, Fazenda Coutos ou Paripe
Salário: A combinar + benefícios
45 vagas
Promotor de vendas (cartão)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Copeiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso na área.
Salário: R$1.821,00 + benefícios
3 vagas
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso na área.
Salário: R$1.821,00 + benefícios
3 vagas
Motorista entregador
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH D.
Salário: R$2.325,42 + benefícios
10 vagas
Representante comercial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em vendas. Imprescindível CNH B e possuir carro.
Salário: R$2.500,00 + benefícios
2 vagas
Camareira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Saladeira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento no preparo de saladas.
Salário: R$1.543,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de monitoramento (CFTV)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência recentes na função (2023 a 2025). Imprescindível curso na área e disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Professor de séries iniciais
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
6 vagas
Assistente de almoxarifado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.455,70 + benefícios
8 vagas
Auxiliar de refrigeração de ar condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Carregador de mercadoria (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência. Imprescindível disponibilidade de horário e para carga e descarga, além de fácil acesso a Fazenda Coutos.
Zona: Fazenda Coutos
Salário: A combinar + benefícios
6 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas e atendimento, conhecimento de informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
80 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível boa dicção, poder de persuasão, negociação/argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
95 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Imprescindível boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula.
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
90 vagas
Analista contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência.
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
8 vagas
Lavador de roupa (escala industrial)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
8 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência. Boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação e conhecimento intermediário em informática. Residir em Salvador ou Lauro de Freitas. Faixa etária de 18 a 21 anos conforme a lei do aprendizado.
Zona: Salvador ou Lauro de Freitas
Salário: R$784,44 (bolsa) + transporte
20 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
13 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga