COMA À VONTADE

Fondue a tortas: conheça quatro rodízios ‘diferentões’ em Salvador

Opções custam a partir de R$ 89

Esther Morais

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 07:43

Opções de rodízio em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

Os clássicos rodízios de carne, pizza e japonês são queridinhos na hora de escolher um restaurante para comer à vontade, mas Salvador também tem opções para quem quer uma experiência mais diferente. A capital baiana possui estabelecimentos com rodízios de tortas, fondues e até vinho.

Uma das opções é para quem é fã dos doces. No Kathuca Tortas, localizado na Av. Jorge Amado, o rodízio é de bolos. Há opções como torta de brigadeiro, beijinho, café, maracujá, limão, ameixa, alpino e búlgara com sequilhos. Ainda é possível escolher se quer tortas salgadas no rodízio.

O rodízio acontece de quarta até domingo, das 15h às 22h, e é gratuito para crianças de até 3 anos. Crianças de 4 a 6 anos pagam meia. O valor não foi divulgado.

Em dias mais friozinhos ou chuvosos, uma boa opção é o rodízio de fondue da Brie Fondue House, no bairro da Pituba. A experiência é dividida em duas etapas. São elas: panela de fondue quatro sabores, que acompanha farofa, batata frita, goiabada, pão italiano, filé mignon, filé de frango, filé suíno, linguiça e brócolis grelhado. A segunda etapa é uma panela de fingir com chocolate meio amargo, podendo acompanhar uva, morango, kiwi, massa de croissant e maçã.

O rodízio está por R$ 189 para duas pessoas. Ele é válido todos os dias, das 18h até 22h.

Ainda há opção para quem é fã de frutos do mar. O Al Mare, no Salvador Shopping, inclui no rodízio opções da culinária mediterrânea, a exemplo de taco de camarão, camarão encapotado, pastel de camarão, ceviche de robalo, salada caprese, palitos de peixe, lula dorê e vinagrete de polvo. O rodízio funciona todos os dias a partir das 18h, sendo R$ 169 de domingo até quarta e R$ 179 de quinta até sábado. O cardápio ainda oferece pães, patês, carnes e massas.