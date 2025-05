GASTRONOMIA

Quando vale a pena ir a um rodízio de churrasco mesmo sem amar carne?

Saiba o que atrai os baianos em uma churrascaria além da carne

Mary Ângela conta que o que a atrai, verdadeiramente, é o acesso ao buffet. “Eu gosto de tomar vinho, então lá eu encontro entrada para os vinhos, petiscos, variedade de saladas e não fico presa só a um tipo de comida. Sempre saio do rodízio muito satisfeita. Da última vez que fui, no Dia das Mães, comi peixe, comida japonesa, um pouco de feijoada, frango e carne. Para acompanhar o vinho, na entrada, ainda comi um pouco de carpaccio, queijos e azeitonas”, relata. >

No Boi Preto Prime, que tem o rodízio mais caro de Salvador (a partir de R$ 209 por pessoa), o grande diferencial é a oferta de cortes de primeira, bem como o rodízio de frutos do mar que é servido na churrascaria. Quando foi ao espaço, a arquiteta e urbanista Mary Ângela ficou encantada com a variedade. “Tinha polvo, lagosta, todos os tipos de carpaccio, além do primeiro corte de carne. Ainda, tive um maître me perguntando o tempo todo se eu estava satisfeita”, conta.>