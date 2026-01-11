Evento com Bispo Bruno Leonardo terá operação especial de transporte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 11:02
A Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador preparou um esquema especial para o evento 'A Visita do Profeta', com o Bispo Bruno Leonardo, neste domingo (11), no Parque de Exposições. A operação contará com ônibus de frota reguladora para dar suporte durante a chegada e saída do público.
Ao todo, serão destinados 30 reguladores, que ficarão distribuídos entre as estações Mussurunga, Acesso Norte, Pirajá e Águas Claras, das 7h30 às 18h20. Deste total, nove veículos ficarão na Estação Mussurunga, cinco no Acesso Norte e Águas Claras, e 10 na Estação Pirajá.
Os veículos estarão à disposição da equipe de fiscalização da Semob, e poderão ser usados para dar apoio à operação de acordo com a demanda de usuários. Não há previsão para mudanças no itinerário das linhas que passam pela região, entretanto, caso seja necessário para minimizar os impactos na mobilidade, a equipe de fiscalização poderá realizar ajustes operacionais temporários até que a situação seja normalizada.