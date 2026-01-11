SALVADOR

Evento com Bispo Bruno Leonardo terá operação especial de transporte

Operação contará com ônibus de frota reguladora para dar suporte durante a chegada e saída do público

Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 11:02

Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

A Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador preparou um esquema especial para o evento 'A Visita do Profeta', com o Bispo Bruno Leonardo, neste domingo (11), no Parque de Exposições. A operação contará com ônibus de frota reguladora para dar suporte durante a chegada e saída do público.

Ao todo, serão destinados 30 reguladores, que ficarão distribuídos entre as estações Mussurunga, Acesso Norte, Pirajá e Águas Claras, das 7h30 às 18h20. Deste total, nove veículos ficarão na Estação Mussurunga, cinco no Acesso Norte e Águas Claras, e 10 na Estação Pirajá.