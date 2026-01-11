LAZER

Olodum, Didá e Ganhadeiras fazem shows gratuitos no Pelourinho neste domingo (11)

Apresentações fazem parte do projeto Verão da Bahia

Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 10:52

Show do Olodum no Festival Virada Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

O Pelourinho receberá mais shows gratuitos neste domingo (11). Olodum, Banda Didá, Ganhadeiras de Itapuã, Jeanne Lima, Viola de Marujo e Tio Paulinho são os responsáveis por fazer a festa de baianos e turistas, numa programação especial do projeto Verão na Bahia, projeto da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult-BA).

A cantora Jeanne Lima, que vai receber o forrozeiro Del Feliz, comanda o show às 11h, no Largo Quincas Berro D’água. Tio Paulinho comanda a festa para as crianças na Praça Pedro Archanjo, às 14h30.

Às 15h, os tambores do Olodum ecoam no Largo do Pelourinho, palco já tradicional para as apresentações do maior grupo de samba-reggae do mundo. No mesmo horário, a força da presença feminina nos coletivos percussivos estará representada pela Banda Didá, que se apresenta no Largo Tereza Batista e promete receber convidados especiais para animar ainda mais o show.