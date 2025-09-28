Inmet emite alerta de perigo para baixa umidade em 128 cidades baianas; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 11:56
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã deste domingo (28) um alerta amarelo - significa perigo potencial - de baixa umidade para 128 cidades baianas. O aviso se estende até a noite de segunda-feira (29).
A previsão é de que a umidade relativa do ar varie entre 30% e 20% nos municípios afetados - a porcentagem normal e saudável para o ser humano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), situa-se entre 40% e 70%.
Apesar da previsão, o instituto informa que há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
