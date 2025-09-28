AVISO

Inmet emite alerta de perigo para baixa umidade em 128 cidades baianas; veja lista

Umidade relativa do ar pode chegar a 20% nos municípios afetados

Esther Morais

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 11:56

Luís Eduardo Magalhães Crédito: Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã deste domingo (28) um alerta amarelo - significa perigo potencial - de baixa umidade para 128 cidades baianas. O aviso se estende até a noite de segunda-feira (29).

A previsão é de que a umidade relativa do ar varie entre 30% e 20% nos municípios afetados - a porcentagem normal e saudável para o ser humano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), situa-se entre 40% e 70%.

Apesar da previsão, o instituto informa que há baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Confira lista de cidades afetadas:

Abaíra

América Dourada

Andaraí

Angical

Aracatu

Baianópolis

Barra

Barra da Estiva

Barra do Mendes

Barreiras

Barro Alto

Belo Campo

Bom Jesus da Lapa

Boninal

Bonito

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Brumado

Buritirama

Caculé

Caetité

Cafarnaum

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canápolis

Canarana

Candiba

Caraíbas

Carinhanha

Casa Nova

Catolândia

Caturama

Central

Cocos

Condeúba

Cordeiros

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Dom Basílio

Érico Cardoso

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Gentio do Ouro

Guajeru

Guanambi

Ibiassucê

Ibicoara

Ibipeba

Ibipitanga

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Igaporã

Ipupiara

Iraquara

Irecê

Itaeté

Itaguaçu da Bahia

Ituaçu

Iuiu

Jaborandi

Jacaraci

João Dourado

Jussara

Jussiape

Lagoa Real

Lapão

Lençóis

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macaúbas

Maetinga

Malhada

Malhada de Pedras

Mansidão

Matina

Mirangaba

Morpará

Morro do Chapéu

Mortugaba

Mucugê

Mulungu do Morro

Muquém do São Francisco

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Ourolândia

Palmas de Monte Alto

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Piatã

Pilão Arcado

Pindaí

Piripá

Presidente Dutra

Presidente Jânio Quadros

Remanso

Riachão das Neves

Riacho de Santana

Rio de Contas

Rio do Antônio

Rio do Pires

Santa Maria da Vitória

Santana

Santa Rita de Cássia

São Desidério

São Félix do Coribe

São Gabriel

Seabra

Sebastião Laranjeiras

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanhaçu

Tanque Novo

Tremedal

Uibaí

Umburanas

Urandi

Utinga

Várzea Nova

Wagner

Wanderley