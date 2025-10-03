Acesse sua conta
Salvador terá fim de semana com chuva; confira previsão do tempo

Temperatura deve variar entre 20°C e 30°C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:21

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O fim de semana na capital baiana vai ser marcado por instabilidade no tempo. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), entre sexta-feira (3) e domingo (5), há previsão de céu nublado a parcialmente nublado, possibilidade de chuvas em diferentes momentos do dia e ventos que podem chegar a 31 km/h. 

Nesta sexta-feira (3), o céu fica parcialmente nublado com chance de precipitação de 40%. Os ventos chegam a 28 km/h, considerados moderados. As temperaturas variam entre 20°C e 30°C. O índice ultravioleta (UV) está em nível extremo, acima de 11, exigindo cuidados redobrados com a exposição solar.

No sábado (4), a instabilidade aumenta: há 60% de probabilidade de chuva e o céu deve permanecer nublado a parcialmente nublado. Os ventos podem chegar a 31 km/h, classificados como fortes. A temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima de 29°C. O índice UV varia entre 8 e 10, em nível muito alto.

Já no domingo (5), a chance de chuva sobe para 70%. O tempo segue nublado a parcialmente nublado, com ventos moderados de até 28 km/h. As temperaturas continuam estáveis, entre 20°C e 29°C. O índice UV diminui, mas permanece alto, entre 6 e 7.

Previsão do tempo para o fim de semana Crédito: Codesal 

A Codesal reforça a importância de atenção em áreas vulneráveis da cidade, especialmente por conta do risco de deslizamentos em períodos chuvosos. Em caso de emergência, a população pode acionar o órgão pelo número 199.

