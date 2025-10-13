OPORTUNIDADE

Fiocruz anuncia 162 vagas de estágio; saiba como se inscrever em Salvador

Inscrições vão até o dia 22 de outubro

Thais Borges

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:57

Fiocruz Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou as inscrições para 162 vagas de estágio não-obrigatório, distribuídas entre unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, Petrópolis/RJ, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Manaus/AM, Porto Velho/RO, Recife/PE e Salvador/BA. Ao todo, são contempla 152 vagas para estudantes de graduação, sete para ensino médio e três para pós-graduação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 22, exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio).

Os estudantes precisam estar regularmente matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Estrangeiros também podem participar, se estiverem matriculados em cursos autorizados no país e com visto temporário válido. A idade mínima exigida é de 16 anos na data da contratação. Para atividades em áreas consideradas perigosas ou insalubres, a idade mínima é de 18 anos. A jornada de atividades poderá ser de 20 horas semanais (4h/dia) ou 30 horas semanais (6h/dia).

O candidato deverá preencher o formulário disponível no portal do Ciee, anexando toda a documentação exigida. A seleção terá, ainda, entrevistas e avaliação de requisitos previstos no edital.