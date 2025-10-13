Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fiocruz anuncia 162 vagas de estágio; saiba como se inscrever em Salvador

Inscrições vão até o dia 22 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:57

Fiocruz
Fiocruz Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou as inscrições para 162 vagas de estágio não-obrigatório, distribuídas entre unidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro, Petrópolis/RJ, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Manaus/AM, Porto Velho/RO, Recife/PE e Salvador/BA. Ao todo, são contempla 152 vagas para estudantes de graduação, sete para ensino médio e três para pós-graduação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 22, exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio). 

Os estudantes precisam estar regularmente matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Estrangeiros também podem participar, se estiverem matriculados em cursos autorizados no país e com visto temporário válido. A idade mínima exigida é de 16 anos na data da contratação. Para atividades em áreas consideradas perigosas ou insalubres, a idade mínima é de 18 anos. A jornada de atividades poderá ser de 20 horas semanais (4h/dia) ou 30 horas semanais (6h/dia).

O candidato deverá preencher o formulário disponível no portal do Ciee, anexando toda a documentação exigida. A seleção terá, ainda, entrevistas e avaliação de requisitos previstos no edital.

O edital prevê a reserva de vagas para ações afirmativas, atendendo às políticas de inclusão da Fiocruz. Há cotas de 30% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência, 5% para indígenas e 5% para pessoas trans.

Mais recentes

Imagem - Hospedagem tradicional do estado, Feira Palace Hotel fecha as portas

Hospedagem tradicional do estado, Feira Palace Hotel fecha as portas
Imagem - Saiba como participar da degustação que vai eleger o melhor brigadeiro

Saiba como participar da degustação que vai eleger o melhor brigadeiro
Imagem - Com queda de mais de 80% no Fies em dez anos, crédito estudantil privado supera financiamento público na Bahia

Com queda de mais de 80% no Fies em dez anos, crédito estudantil privado supera financiamento público na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais