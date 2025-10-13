Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

Com a repercussão, James Bowen pôde finalmente mudar de vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:00

James Bowen e Bob
James Bowen e Bob Crédito: Reprodução

Em meio às ruas frias de Londres, um encontro improvável mudou o destino de um homem e de um gato. James Bowen, um músico de rua em situação de vulnerabilidade e em recuperação após anos de dependência química, vivia um momento de solidão e tentativa de recomeço quando conheceu Bob, um gato laranja ferido que cruzou seu caminho em 2007.

James Bowen e Bob

James Bowen e Bob por Reprodução
James Bowen e Bob por Reprodução
James Bowen e Bob por Reprodução
James Bowen e Bob por Reprodução
James Bowen e Bob por Reprodução
James Bowen e Bob por Reprodução
James Bowen e Bob por Reprodução
James Bowen e Bob por Reprodução
James Bowen e Bob por Reprodução
James Bowen e Bob por Reprodução
James Bowen e Bob por Reprodução
1 de 11
James Bowen e Bob por Reprodução

Movido pela compaixão, James levou o animal ao veterinário, mesmo com poucos recursos. Pagou o tratamento com o pouco dinheiro que tinha e o acolheu em seu pequeno apartamento social. O que ele não imaginava é que, a partir daquele dia, sua vida nunca mais seria a mesma. O gato simplesmente se recusou a ir embora. Passou a acompanhá-lo por toda parte, especialmente nas apresentações musicais que James fazia nas ruas e estações de metrô.

Leia mais

Imagem - Príncipe Harry fica revoltado após Meghan Markle gravar vídeo no local onde sua mãe, princesa Diana, morreu: 'Insensibilidade'

Príncipe Harry fica revoltado após Meghan Markle gravar vídeo no local onde sua mãe, princesa Diana, morreu: 'Insensibilidade'

Imagem - Touro, Virgem e mais 2 signos: semana promete dinheiro no bolso e virada financeira

Touro, Virgem e mais 2 signos: semana promete dinheiro no bolso e virada financeira

Imagem - Signos de Câncer, Libra e Capricórnio precisam se preparar: pessoas do passado vão voltar entre 13 e 19 de outubro

Signos de Câncer, Libra e Capricórnio precisam se preparar: pessoas do passado vão voltar entre 13 e 19 de outubro

O carisma de Bob e a doçura da amizade entre os dois começaram a chamar atenção de quem passava. Turistas paravam para tirar fotos, moradores faziam vídeos, e logo James e seu gato se tornaram figuras conhecidas na região de Covent Garden. A parceria inspirou o escritor e jornalista Garry Jenkins, que ajudou Bowen a contar sua história no livro "A Street Cat Named Bob", publicado no Brasil como "Um Gato de Rua Chamado Bob".

O sucesso foi imediato. O livro se tornou um best-seller internacional, traduzido para mais de 30 idiomas, e vendeu milhões de cópias. Em 2016, a história ganhou adaptação para o cinema, com o ator Luke Treadaway no papel de James e o próprio Bob interpretando a si mesmo em várias cenas. O filme emocionou o público e consolidou o gato como símbolo de lealdade, cura e superação.

Com a repercussão, James Bowen pôde finalmente mudar de vida. Lançou novos livros, adquiriu estabilidade financeira e passou a atuar em causas sociais ligadas à recuperação de dependentes químicos e à proteção animal. Bob se tornou sua inspiração permanente e, segundo o músico, “o anjo que apareceu na hora certa”.

Em 2020, o mundo se despediu de Bob, que morreu aos 14 anos. A notícia comoveu fãs em vários países e reacendeu o impacto da amizade que salvou duas vidas. James afirmou que perdeu “o melhor amigo que alguém poderia ter”, mas continua espalhando a mensagem de esperança que o gato ajudou a construir.

A história de James e Bob segue viva como um lembrete de que gestos simples de cuidado podem transformar destinos inteiros. No frio das ruas de Londres, um homem e um gato provaram que o amor e a compaixão têm poder para reescrever qualquer história.

Tags:

Gato

Mais recentes

Imagem - A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva
Imagem - Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro
Imagem - Especialistas explicam o que está por trás do “OK” e do emoji de polegar nas conversas

Especialistas explicam o que está por trás do “OK” e do emoji de polegar nas conversas

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais