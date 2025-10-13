HISTÓRIAS CURIOSAS

De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

Com a repercussão, James Bowen pôde finalmente mudar de vida

Em meio às ruas frias de Londres, um encontro improvável mudou o destino de um homem e de um gato. James Bowen, um músico de rua em situação de vulnerabilidade e em recuperação após anos de dependência química, vivia um momento de solidão e tentativa de recomeço quando conheceu Bob, um gato laranja ferido que cruzou seu caminho em 2007.

Movido pela compaixão, James levou o animal ao veterinário, mesmo com poucos recursos. Pagou o tratamento com o pouco dinheiro que tinha e o acolheu em seu pequeno apartamento social. O que ele não imaginava é que, a partir daquele dia, sua vida nunca mais seria a mesma. O gato simplesmente se recusou a ir embora. Passou a acompanhá-lo por toda parte, especialmente nas apresentações musicais que James fazia nas ruas e estações de metrô.

O carisma de Bob e a doçura da amizade entre os dois começaram a chamar atenção de quem passava. Turistas paravam para tirar fotos, moradores faziam vídeos, e logo James e seu gato se tornaram figuras conhecidas na região de Covent Garden. A parceria inspirou o escritor e jornalista Garry Jenkins, que ajudou Bowen a contar sua história no livro "A Street Cat Named Bob", publicado no Brasil como "Um Gato de Rua Chamado Bob".

O sucesso foi imediato. O livro se tornou um best-seller internacional, traduzido para mais de 30 idiomas, e vendeu milhões de cópias. Em 2016, a história ganhou adaptação para o cinema, com o ator Luke Treadaway no papel de James e o próprio Bob interpretando a si mesmo em várias cenas. O filme emocionou o público e consolidou o gato como símbolo de lealdade, cura e superação.

Com a repercussão, James Bowen pôde finalmente mudar de vida. Lançou novos livros, adquiriu estabilidade financeira e passou a atuar em causas sociais ligadas à recuperação de dependentes químicos e à proteção animal. Bob se tornou sua inspiração permanente e, segundo o músico, “o anjo que apareceu na hora certa”.

Em 2020, o mundo se despediu de Bob, que morreu aos 14 anos. A notícia comoveu fãs em vários países e reacendeu o impacto da amizade que salvou duas vidas. James afirmou que perdeu “o melhor amigo que alguém poderia ter”, mas continua espalhando a mensagem de esperança que o gato ajudou a construir.