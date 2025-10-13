Acesse sua conta
Cristo Redentor ganha iluminação em homenagem à Santa Dulce dos Pobres

Ação marca os seis anos de canonização do Anjo Bom do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:38

Cristo Redentor foi iluminado em homenagem à Santa Dulce
Cristo Redentor foi iluminado em homenagem à Santa Dulce Crédito: Reprodução

Em celebração aos os seis anos de canonização do Anjo Bom do Brasil, o monumento ao Cristo Redentor recebe uma iluminação especial em azul na noite desta segunda-feira (13), a partir das 19h. A homenagem celebra a parceria entre o Santuário Cristo Redentor e o Santuário Santa Dulce dos Pobres, de Salvador.

A homenagem compõe a programação da primeira etapa da Geminação entre os dois centros religiosos, que se tornarão parceiros nas áreas da Fé, Turismo, Cultura, Desenvolvimento Sustentável e Social. A ação histórica integra o calendário de aniversário de 94 anos do Cristo Redentor.  

Iniciada na manhã desta segunda (13), no Santuário Santa Dulce dos Pobres, a agenda também contou com uma Missa em Ação de Graças pela Geminação, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil, Dom Gilvan Pereira Rodrigues. Logo depois, uma cerimônia oficializou a assinatura do termo de Geminação entre os santuários e a entrega de um quadro de Santa Dulce, criado pelo artista plástico Marco Velasquez.

As atividades continuarão até amanhã (14), com a realização do Seminário de Desenvolvimento Territorial a partir do Turismo Religioso, das 8h às 11h, que reunirá lideranças religiosas e representantes do setor público no Cerimonial da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia.

Entre os temas a serem debatidos durante o encontro estão os projetos de lei que propõem o reconhecimento de Santa Dulce dos Pobres como Padroeira das Favelas e colocam a sua data litúrgica (13 de agosto) no calendário oficial do Rio de Janeiro.

Bahia Santa Dulce dos Pobres

