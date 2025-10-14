CRIME

Homem é preso suspeito de estuprar neta da companheira em Feira de Santana

Populares tentaram linchar investigado antes da prisão

Yan Inácio

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12:03

Um homem de 54 anos foi preso na segunda-feira (13), acusado de estuprar a neta da companheira, uma criança de 9 anos. O caso aconteceu em Feira de Santana.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, os abusos aconteceram múltiplas vezes na casa do acusado. Populares tentaram linchar o suspeito antes da prisão. O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal e Crimes Contra a Criança e o Adolescente da comarca local.

O investigado foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) onde realizou exame de lesão corporal e, foi encaminhado para o Complexo de Delegacias do Sobradinho, onde está à disposição da Justiça.