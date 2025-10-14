SOLIDARIEDADE

Paróquia da Vitória apresenta obras sociais e lança a 44ª edição da Feira da Fraternidade

Creche, escola e centro social mantidos pela paróquia realizam uma média de 1200 atendimentos mensais

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:02

Arley Prates/divulgação Crédito: Arley Prates/divulgação

A Paróquia Nossa Senhora da Vitória abriu as portas de suas obras sociais nesta terça-feira (14) para jornalistas, influencers, artistas e convidados conhecerem de perto o trabalho que é realizado pela comunidade com recursos que são arrecadados, em sua maioria, pela tradicional Feira da Fraternidade. Durante a visita foram apresentados os projetos sociais desenvolvidos pela paróquia. De lá, os convidados foram conhecer a Escola Nossa Senhora da Vitória, o Posto de Saúde Esmeralda, a Creche Nossa Senhora da Vitória e o ponto de acolhimento de moradores de rua, nas proximidades.

O anfitrião da visita foi o padre Luís Simões, que comanda a paróquia e falou sobre a importância da Feira da Fraternidade para manutenção dos projetos mantido por eles. O evento, que chega a 44ª edição este ano, será realizado de 6 a 9 de novembro, na Praça do Campo Grande. A Creche Nossa Senhora da Vitória e a Escola Paroquial Nossa Senhora da Vitória, além do Centro Social Esmeralda da Natividade, realiza cerca de 1.200 atendimentos por mês. Para o padre Luís Simões, o evento é fundamental para manter as iniciativas.

"A feira começou em 1981 e hoje temos a alegria de dar a continuidade. Essa feira muito contribui para a dinâmica do dia a dia da paróquia, onde temos uma creche onde atendemos crianças de 3 a 6 anos, a escola paroquial, que assiste a crianças de 6 a 12, 13 anos, do 1º ao a 5º ano, e o centro de saúde. Essa feira ajuda a comprar material, ajuda a pagar funcionários. Ou seja, a cuidar da ação de toda a paróquia e também da missão. Eu digo que quem trabalha nessa feira ajuda até a ser padre, porque ajuda o padre a trabalhar", afirma o pároco Luís Simões.