SALVADOR

Morar Melhor Entidades vai chegar a 200 instituições sociais reformadas até o final do ano

Programa da Prefeitura de Salvador completou um ano e meio

Maysa Polcri

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:07

Programa integra ações da Prefeitura de Salvador Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

O programa Morar Melhor Entidades já atendeu 195 instituições sociais de Salvador, desde que foi lançado, há um ano e meio. A expectativa é que mais cinco instituições sejam beneficiadas até o final deste ano. A iniciativa surgiu em junho do ano passado, como um desdobramento do Morar Melhor Habitação, que completou dez anos em outubro, beneficiando mais de 60 mil famílias.

A versão Entidades, por sua vez, é voltada para terreiros, creches comunitárias, asilos, associações de moradores e outras organizações que realizam projetos sociais na capital baiana. Muitas instituições operam através de editais, convênios ou parcerias municipais, estaduais ou federais que contemplam despesas com locação, contas de luz e de água, mas não preveem recurso para manutenção.

O prefeito Bruno Reis explicou que o objetivo do programa é ajudar as organizações que estão em estado precário devido ao tempo e ao uso, socorrendo aquelas que prestam serviços sociais para a população em vulnerabilidade.

“Diversas instituições da nossa cidade que realizam relevantes trabalhos sociais nas áreas cultural, esportiva, educacional e espiritual, que contribuem para melhorar a vida do cidadão soteropolitano, têm problemas na sua infraestrutura. Há diversos convênios, editais e parcerias que permitem uma série de custos, mas nenhum deles prevê obras e intervenções, por isso, criamos o Morar Melhor Entidades", explicou.

O primeiro terreiro atendido pelo programa foi o Ilê Axé Omim Deua, em Fazenda Grande IV, e a primeira instituição não religiosa foi a Associação Bahiana de Reabilitação e Educação (Abre), em Vila Laura. O secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, informou que o programa surgiu através de pedidos das ruas e lembrou que as reformas feitas pela Prefeitura estimulam a iniciativa privada a fazer o mesmo.

“Em todo bairro tem associação, uma ou mais, realizando diversas atividades sociais. Elas não têm renda, e todo serviço que fazem é gratuito. Não dá para encaixar no Morar Melhor Habitação, então o prefeito encomendou um projeto específico para as entidades”, explicou.

Os serviços realizados são similares aos da versão habitacional do programa, como reboco, pintura, troca de esquadrias, serviços de elétrica e hidráulica, piso cerâmico, chapisco, utensílios sanitários (vaso, descarga, lavatório e chuveiro) e substituição de telhado. Duas empresas fazem a execução das obras. A coordenadora do Morar Melhor Entidades, Erica Sabrine, ressalta que o primeiro passo para quem quer ser beneficiado pelo programa é procurar a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).