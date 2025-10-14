Acesse sua conta
Tremor de terra de magnitude 3,9 é registrado em cidade do oeste baiano

Abalo foi sentido por moradores, até mesmo na cidade vizinha

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 22:18

Barreiras
Barreiras Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barreiras

Localizada no oeste baiano, a cidade de Barreiras registrou um tremor de terra nesta terça-feira (14). Segundo o monitoramento do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o abalo sísmico atingiu magnitude preliminar de 3,9 mR.

O tremor ocorreu por volta das 10h14, no horário de Brasília. Moradores de Barreiras relataram ter sentido um leve abalo no chão. Já residentes da cidade vizinha, Luís Eduardo Magalhães — que está mais próxima do epicentro do sismo —, também afirmaram ter sentido o tremor.

Antes desse episódio, o último abalo registrado na Bahia havia ocorrido no sábado (11), no município de Jacobina, localizado no centro-norte do estado. O evento sismológico teve magnitude estimada em 1,9 mR e foi registrado às 8h04, no horário de Brasília.

Jacobina já acumula pelo menos quatro ocorrências de tremores. Nos dias 6, 3 e 1º, foram registrados abalos de magnitude 1,9, 2,1 e 1,8 mR, respectivamente.

Tags:

Bahia Barreiras

