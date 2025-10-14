Acesse sua conta
Prazo para cadastramento de ambulantes para festas populares de Salvador chega na reta final

Inscrições podem ser efetuadas até a próxima quinta (16)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 21:53

Ambulantes utilizam banheiro improvisado e se protegem como podem do sol
Ambulantes  Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Está chegando ao fim o prazo para o cadastramento de vendedores ambulantes que desejam atuar nas festas populares de Salvador. O período de inscrições se encerra na próxima quinta-feira (16). As candidaturas devem ser realizadas pela internet (clique aqui). Quem não tiver acesso à internet ou encontrar dificuldades para utilizar dispositivos eletrônicos pode obter apoio para o procedimento em uma das dez Prefeituras-Bairro da capital baiana.

Após a inscrição, os candidatos serão avaliados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que atribuirá pontuações com base em critérios sociais e profissionais. Serão analisados fatores como residir em Salvador, ter experiência em eventos anteriores nos últimos cinco anos, possuir certificados de capacitação, ser chefe de família monoparental feminina e ser idoso ou aposentado.

Em caso de empate na pontuação, será selecionado o candidato de maior idade; persistindo o empate, será realizado um sorteio eletrônico, conforme previsto no edital. A lista com as pontuações será divulgada no dia 29 de outubro. Após o período de recursos, o resultado final será publicado em 1º de dezembro.

Serão disponibilizadas cerca de 9 mil vagas para o período, que abrange o Festival Virada Salvador, a Lavagem do Bonfim, a Lavagem de Itapuã, a Festa de Iemanjá, os circuitos pré-carnavalescos e o Carnaval. Cada ambulante poderá se inscrever em mais de uma festa.

