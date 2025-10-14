SAÚDE

Novas amostras de bebidas alcóolicas são coletadas no comércio de Salvador para análise

Três estabelecimentos da capital baiana foram alvo de buscas nesta terça (14)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 20:35

Bebidas foram colhidas para análise Crédito: Divulgação

Mais um dia da Operação Bebidas Etílicas foi finalizado em Salvador nesta terça-feira (14), com o recolhimento de novas amostras de bebidas alcóolicas para análise. Até o momento, a operação já retirou mais de 800 unidades de bebidas irregulares foram retiradas do comércio.

Três estabelecimentos da capital baiana foram alvo de buscas nesta terça. Durante a ação, foram coletadas amostras de diferentes bebidas para análise laboratorial. O foco da pesquisa é por possíveis irregularidades envolvendo o uso de metanol. O material coletado será analisado pela Coordenação de Química e Bromatologia Forense, do Laboratório Central de Polícia Técnica. Após a conclusão, os laudos serão encaminhados à autoridade requisitante para subsidiar o inquérito policial.

Na última quinta-feira (9), pelo menos 235 bebidas alcoólicas irregulares foram retiradas do comércio na capital baiana durante execução da Operação Bebidas Etílicas. No quarto dia de fiscalizações, as equipes vistoriaram quatro estabelecimentos comerciais localizados nos bairros de Itapuã e Stella Maris, verificando condições de armazenamento, validade, rotulagem e registro das bebidas alcoólicas comercializadas.

Bebidas foram apreendidas em Salvador 1 de 5

Na terça-feira (7), cerca de 655 garrafas de bebidas irregulares apreendidas em três estabelecimentos na cidade de Salvador no âmbito da Operação Bebidas Etílicas.

Operação Bebidas Etílicas em Salvador 1 de 11