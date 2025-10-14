Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novas amostras de bebidas alcóolicas são coletadas no comércio de Salvador para análise

Três estabelecimentos da capital baiana foram alvo de buscas nesta terça (14)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 20:35

Bebidas foram colhidas para análise
Bebidas foram colhidas para análise Crédito: Divulgação

Mais um dia da Operação Bebidas Etílicas foi finalizado em Salvador nesta terça-feira (14), com o recolhimento de novas amostras de bebidas alcóolicas para análise. Até o momento, a operação já retirou mais de 800 unidades de bebidas irregulares foram retiradas do comércio.

Três estabelecimentos da capital baiana foram alvo de buscas nesta terça. Durante a ação, foram coletadas amostras de diferentes bebidas para análise laboratorial. O foco da pesquisa é por possíveis irregularidades envolvendo o uso de metanol. O material coletado será analisado pela Coordenação de Química e Bromatologia Forense, do Laboratório Central de Polícia Técnica. Após a conclusão, os laudos serão encaminhados à autoridade requisitante para subsidiar o inquérito policial.

Leia mais

Imagem - Mais 235 bebidas alcoólicas irregulares são retiradas do comércio de Salvador

Mais 235 bebidas alcoólicas irregulares são retiradas do comércio de Salvador

Imagem - Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador

Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador

Imagem - Metanol: primeiras amostras são recolhidas para análise em operação contra bebidas adulteradas

Metanol: primeiras amostras são recolhidas para análise em operação contra bebidas adulteradas

Na última quinta-feira (9), pelo menos 235 bebidas alcoólicas irregulares foram retiradas do comércio na capital baiana durante execução da Operação Bebidas Etílicas. No quarto dia de fiscalizações, as equipes vistoriaram quatro estabelecimentos comerciais localizados nos bairros de Itapuã e Stella Maris, verificando condições de armazenamento, validade, rotulagem e registro das bebidas alcoólicas comercializadas.

Bebidas foram apreendidas em Salvador

Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador por Divulgação
Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador por Divulgação
Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador por Divulgação
Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador por Divulgação
Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador por Divulgação
1 de 5
Quarto dia da operação Bebidas Etílicas em Salvador por Divulgação

Na terça-feira (7), cerca de 655 garrafas de bebidas irregulares apreendidas em três estabelecimentos na cidade de Salvador no âmbito da Operação Bebidas Etílicas.

Operação Bebidas Etílicas em Salvador

Bebidas apreendidas por Divulgação
Bebidas apreendidas por Divulgação
Bebidas apreendidas por Divulgação
Bebidas apreendidas por Divulgação
Bebidas apreendidas por Divulgação
Bebidas apreendidas por Divulgação
Bebidas apreendidas por Divulgação
Bebidas apreendidas por Divulgação
Bebidas apreendidas por Divulgação
Bebidas apreendidas por Divulgação
Bebidas apreendidas por Divulgação
1 de 11
Bebidas apreendidas por Divulgação

Na segunda-feira (6), o primeiro ponto inspecionado foi um estabelecimento que fabrica e envasa bebidas alcoólicas, localizado no bairro de Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Foram coletadas amostras de produtos e vasilhames para análises e o local foi notificado. Em Periperi, no bairro de Nova Constituinte, 24 garrafas de uísque supostamente falsificadas foram apreendidas, além de lacres, tampas, plásticos e rótulos utilizados na adulteração das bebidas.

Tags:

Bahia Salvador Metanol

Mais recentes

Imagem - Ciclista morre em acidente após ser atropelado por caminhão em estrada da Bahia

Ciclista morre em acidente após ser atropelado por caminhão em estrada da Bahia
Imagem - 'Maior da Bahia': cidade do interior lança Natal Luz com 54 dias de programação

'Maior da Bahia': cidade do interior lança Natal Luz com 54 dias de programação
Imagem - Casal é preso após usar arma falsa para assaltar loja na Bahia

Casal é preso após usar arma falsa para assaltar loja na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa