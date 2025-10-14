MOBILIDADE

Veja como será o esquema especial de transporte para o clássico Ba-Vi no Barradão

Tricolor e Leão se enfrentam nesta quinta-feira (14)

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 21:31

Bahia e Vitória Crédito: Divulgação

O clássico entre Bahia e Vitória vai movimentar a região de Canabrava, bairro onde está localizado o Estádio Manoel Barradas, o Barradão. As equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro da Série A na próxima quinta-feira (16), às 21h30. Para atender à demanda, o transporte público será reforçado, facilitando o deslocamento dos torcedores antes e após a partida.

A linha especial 1899 – Estádio Barradão/Estação Flamboyant – vai operar com seis veículos, que estarão à disposição da fiscalização das 19h30 às 21h30 (com base na Estação Flamboyant) e das 23h30 à 0h30 (com base na Avenida Mário Sérgio).

Quatro veículos reguladores também ficarão posicionados na Estação Pirajá, das 19h30 à 0h30, para reforçar o atendimento. Agentes da Semob estarão presentes no terminal, na Avenida Mário Sérgio e nas proximidades do Barradão, orientando usuários e operadores.