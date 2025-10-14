FUTEBOL

Promotor não descarta volta de torcida mista no BaVi: 'A expertise existe'

Reunião realizada nesta terça-feira (14) discutiu o esquema de segurança para o clássico

Maysa Polcri

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:28

Confira o esquema de segurança para o clássico desta quinta-feira (16) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Temida por muitos e desejada por outros, a volta da torcida mista no BaVi não é completamente descartada. Nesta terça-feira (14), uma reunião foi realizada para discutir os rumos do maior clássico do futebol baiano, que acontece nesta semana, no Barradão, em Salvador. Em entrevista à imprensa, o promotor de Justiça Hugo Cassiano Sant’Anna ponderou que o avanço das tecnologias e o reforço do policiamento colaboram para o retorno de ambas as torcidas no estádio.

"O Bepe [Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos] tem se especializado na atuação nesses eventos e se preparado para acompanhar o esquema de segurança. A gente percebe que há, sim, um movimento no sentido de que pode haver, em um futuro próximo, a opção, pelo sistema de segurança pública, da possibilidade de voltarmos a ter torcida mista nesses jogos", disse o promotor.

A última vez em que Bahia e Vitória dividiram o mesmo estádio foi em 18 de fevereiro de 2018, em um jogo marcado por grande confusão dentro e fora de campo. O duelo, apelidado ironicamente de “Ba-Vi da Paz”, terminou em briga generalizada e nove expulsões - quatro jogadores do Bahia e cinco do Vitória - o que levou o árbitro a encerrar a partida. O triunfo tricolor foi decretado por W.O.

O promotor Hugo Cassiano Sant’Anna ressalta a evolução tecnológica no esquema de segurança desde o último encontro das torcidas no estádio. "Expertise [para isso] existe, e a tecnologia está sendo cada vez mais bem empregada. Não só com o reconhecimento facial, mas com o controle de acesso nos arredores dos estádios e nos bairros onde costumam ocorrer aglomerações de torcidas. Percebemos um ciclo virtuoso de garantia de segurança", completou o promotor.

O policiamento reforçado colabora para ações da polícia na véspera dos clássicos. No mês passado, mais de 40 integrantes de uma torcida organizada do Vitória foram presos após arremessarem pedras e bombas caseiras contra pedestres no bairro do Lobato. Foram apreendidos arma de choque, artefato explosivo de fabricação artesanal, facas e soqueiras. Antes disso, em março, torcedores de uma organizada do Bahia foram detidos com coquetéis molotov horas antes da final do Campeonato Baiano.

As recorrentes apreensões desse tipo são obstáculo para retorno da torcida mista. Nesta quinta-feira (16), acontecerá o 30º BaVi com apenas uma torcida no estádio. Haverá reforço do esquema de segurança na capital baiana para o jogo.

Cerca de 320 policiais estarão de serviço durante o clássico, incluindo o apoio de 100 alunos do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), que atuarão sob supervisão direta. A operação vai abranger o interior e o entorno do estádio, além de bairros estratégicos da capital, como explicou o tenente-coronel Carlos Flávio, comandante do Bepe.

"Estaremos atentos a toda movimentação das torcidas organizadas nos bairros e dos torcedores que, por ventura, queiram cometer atos de violências. O serviço de inteligência das unidades farão o acompanhamento das viaturas que estarão na área", explicou.

Além disso, nove torcedores detidos em outras ocorrências deverão ficar sob custódia no Batalhão durante os jogos. "Eles vão cumprir medida cautelar na sede do Bepe, duas horas antes, durante a partida, e duas horas após o jogo. Se eles não comparecerem, as medidas cabíveis serão tomadas", disse.