Vitória precisa quebrar tabu de 9 anos contra o São Paulo para evitar rebaixamento

Leão não vence o tricolor paulista desde 2016

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 09:00

Vitória foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi
Vitória foi derrotado pelo São Paulo no Morumbi Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

É tudo ou nada para o Vitória neste domingo (7), às 16h, contra o São Paulo, no Barradão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Na 17ª colocação, com 42 pontos, o Leão da Barra precisa vencer e torcer por tropeços dos concorrentes diretos para permanecer na Série A. Caso contrário, o rebaixamento será inevitável. A tensão aumenta porque o Rubro-Negro não depende apenas de si, nunca venceu como mandante na rodada final da Série A e ainda carrega um incômodo jejum contra o Tricolor paulista, que não é derrotado desde 2016.

Desde 1972, Vitória e São Paulo já se enfrentaram 48 vezes, e o retrospecto é amplamente favorável aos paulistas: são 33 vitórias do Tricolor, nove triunfos rubro-negros e seis empates. O cenário fica ainda mais desequilibrado quando o duelo ocorre no estado de São Paulo — em 22 partidas, o Vitória jamais venceu, somando três empates e 19 derrotas.

Relembre os últimos confrontos entre Vitória e São Paulo

Em Salvador, o equilíbrio aumenta, mas ainda assim o histórico preocupa. Como mandante, o Vitória venceu oito vezes, perdeu 13 e empatou duas em 23 confrontos. Para piorar o clima da decisão, o time baiano foi derrotado nas últimas três visitas do São Paulo, pelos Brasileiros de 2024, 2018 e 2017.

A última vitória sobre o adversário ocorreu na 27ª rodada da Série A de 2016. Na ocasião, o primeiro tempo terminou em 0 a 0, e o Leão garantiu o triunfo na etapa final, com golaço de falta de Marinho e um gol contra de Lyanco. Antes disso, os últimos triunfos rubro-negros haviam acontecido em 2013 e 2010, ambos por 3 a 2.

Sem alternativa para evitar o rebaixamento, o Vitória precisa quebrar o tabu de nove anos sem vencer o São Paulo e exorcizar outros fantasmas do passado. Para isso, Jair Ventura e seus comandados contarão com o apoio da torcida colossal no último treino antes da partida, neste sábado (6), com portões abertos e com um Barradão completamente lotado no dia do jogo.

