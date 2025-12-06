BEM-VINDO!

Arrascaeta anuncia a chegada do primeiro filho, Milano, em dia de viagem do Flamengo para o Intercontinental

Bebê é fruto do casamento do uruguaio com Camila Bastiani

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 11:05

Arrascaeta e Camila Bastiani Crédito: Adriano Fontes/Divulgação (@adrianofontesfoto)

Giorgian de Arrascaeta é oficialmente papai! O ídolo do Flamengo anunciou, na manhã deste sábado (6), a chegada de Milano, seu primeiro filho. O bebê é fruto do casamento do uruguaio com a influenciadora Camila Bastiani. "Bienvenido, Milanito", escreveu o craque na legenda da imagem, mostrando o carimbo do pé do neném em seu braço.

Vale lembrar que a viagem do Flamengo para a Copa Intercontinental também será neste sábado. A delegação embarca pela tarde para Doha, no Catar, local que sediará a competição. Ainda não há informação se a chegada do filho vai interferir na logística de Arrascaeta para a competição mundial.

Há uma semana, o meia tinha lamentado a ausência da esposa da final da Libertadores em Lima, no Peru, por conta da reta final da gestação. Na última quarta-feira (3), na conquista do Brasileirão, ela esteve no Maracanã na comemoração do título nacional, três dias antes de dar à luz.

O anúncio da gravidez foi feito no final de junho, em um post no Instagram após a eliminação do clube carioca na Copa do Mundial de Clubes da FIFA. "Obrigado, Deus, por essa bênção. Estamos te esperando com muito amor, mamãe, papai e seus irmãozinhos Alfi e León", escreveu Arrascaeta, se referindo a seus cachorros.

Em novembro, o casal anunciou o nome do bebê, durante a homenagem feita pelo Flamengo para o jogador, que renovou até 2028. Ele posou para fotos segurando um body de neném com o nome Milano e o número 10, que usa no time.