ACIDENTE

Enfermeira de cidade na Bahia morre em capotamento na BR-242

Marilene Alves Souza, de 54 anos, era servidora pública de Barreiras

Maysa Polcri

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:07

Prefeitura lamentou morte de enfermeira em acidente Crédito: Reprodução

A enfermeira Marilene Alves Souza, de 54 anos, morreu em um capotamento na BR-242 no município de Barreiras, no oeste da Bahia. O acidente ocorreu por volta das 19 horas, no último domingo (12). Nesta terça-feira (14), a prefeitura da cidade lamentou a morte da servidora, que trabalhava no Hospital Municipal Eurico Dutra.

"Durante sua trajetória na saúde pública de Barreiras, destacou-se pela dedicação e espírito solidário. Esteve na linha de frente do enfrentamento à Covid-19 em 2021, atuou na UPA Barreiras e havia retornado recentemente à equipe do Eurico Dutra, após aprovação na seletiva de 2025", diz a nota. Marilene Alves havia trabalhado no hospital um dia antes do acidente.

A enfermeira estava em um veículo conduzido pelo marido e acompanhada do filho, quando o motorista perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e capotou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou atendimento no local do acidente. Marilene deixa um filho e dez irmãos.