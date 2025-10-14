Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pão francês solidário: Almacen Pepe doa toda renda ao Instituto de Cegos da Bahia

No Dia Mundial do Pão, clientes podem transformar a compra do pão em apoio a pessoas cegas ou com baixa visão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12:21

Pão francês
Pão francês Crédito: Divulgação

No dia 16 de outubro, data que marca o Dia Mundial do Pão, o Almacen Pepe vai unir sabor e solidariedade em suas quatro unidades localizadas no Horto Florestal, Alphaville, Pituba e Shopping Barra. Pelo terceiro ano consecutivo, toda a renda obtida com a venda do pão francês será destinada ao Instituto de Cegos da Bahia (ICB), contribuindo para ações de reabilitação e atendimento de pessoas com deficiência visual.

"A cada pão francês vendido, garantimos mais um passo na melhoria da qualidade de vida de pessoas cegas ou com baixa visão", afirma Heliana Diniz, presidente do ICB. Ela explica que os recursos arrecadados serão usados para manutenção e expansão dos serviços da instituição, reconhecida na Bahia pelo cuidado especializado e inclusão social.

Pão quente direto do forno da padaria

Pão de sal, pão francês ou cacetinho? Como você chama? por Shutterstock
Pãozinho delícia é invenção da Bahia. Você sabia? por Angeluci Figueiredo
Pão delícia foi criado por Elíbia Portela por Reprodução
Pãozinho faz sucesso na Bahia e pode vir com diferentes recheios por Reprodução / TV Bahia
O pão francês pode ser útil no pré e pós-treino (Imagem: Andre Nery | Shutterstock) por Imagem: Andre Nery | Shutterstock
Pão doce de maçã (Imagem: from my point of view | Shutterstock) por Imagem: from my point of view | Shutterstock
Pão doce de abóbora (Imagem: Sea Wave | Shutterstock) por Imagem: Sea Wave | Shutterstock
Pão de banana com chocolate (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Pão de queijo com chia e linhaça (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock) por Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock
Pão de queijo com aveia (Imagem: Milton Buzon | Shutterstock) por Imagem: Milton Buzon | Shutterstock
O pão francês deve ser consumido com cautela (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) por Imagem: WS-Studio | Shutterstock
Pãozinho é sucesso nas festas da Bahia por Acervo Pessoal/Nara Gentil
O pão não é um vilão da dieta, mas deve ser consumido com cuidado (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) por Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock
O pão francês, quando consumido corretamente, oferece benefícios à saúde (Imagem: BY BRAZIL | Shutterstock) por Imagem: BY BRAZIL | Shutterstock
O pão francês pode ser incluído na dieta em doses adequadas e sugeridas por um profissional da saúde (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) por Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock
O pão francês é um alimento bastante popular no dia a dia do brasileiro (Imagem: Odu Mazza | Shutterstock) por Imagem: Odu Mazza | Shutterstock
Pão de abóbora e aveia (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
Pão de linhaça (Imagem: Lena Bukovsky | Shutterstock) por Imagem: Lena Bukovsky | Shutterstock
Pão de alho (Imagem: Brent Hofacker | ShutterStock) por Imagem: Brent Hofacker | ShutterStock
Pão de queijo com calabresa (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock) por Imagem: rocharibeiro | Shutterstock
Pão de cenoura integral (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock
Pão de aveia com castanhas e linhaça (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) por Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock
Se consumido com moderação, o pão pode beneficiar a saúde (Imagem: beats1 | Shutterstock) por Imagem: beats1 | Shutterstock
O pão não é um vilão da dieta, mas deve ser consumido com cuidado (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) por Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock
1 de 24
Pão de sal, pão francês ou cacetinho? Como você chama? por Shutterstock

Durante todo o dia, voluntários do ICB estarão nas lojas convidando os clientes a participarem do programa Nota Premiada Bahia, destinando suas notas fiscais ao instituto. "Com atitudes simples, como incluir o CPF na nota fiscal ou comprar o pão francês, é possível transformar vidas. Cada nota conta e faz a diferença", reforça Heliana.

Com mais de 90 anos de história, o Instituto de Cegos da Bahia é a única instituição no estado que oferece atendimento gratuito a pessoas cegas ou com baixa visão, realizando em média 370 mil procedimentos por ano.

Quem quiser apoiar a causa pode adotar um espaço na instituição ou fazer doações pelo site www.institutodecegosdabahia.org.br ou via PIX: (71) 98817-3193.

Mais recentes

Imagem - 5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos

5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos
Imagem - Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV

Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV
Imagem - 5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)