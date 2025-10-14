CONFIRA

Pão francês solidário: Almacen Pepe doa toda renda ao Instituto de Cegos da Bahia

No Dia Mundial do Pão, clientes podem transformar a compra do pão em apoio a pessoas cegas ou com baixa visão

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12:21

No dia 16 de outubro, data que marca o Dia Mundial do Pão, o Almacen Pepe vai unir sabor e solidariedade em suas quatro unidades localizadas no Horto Florestal, Alphaville, Pituba e Shopping Barra. Pelo terceiro ano consecutivo, toda a renda obtida com a venda do pão francês será destinada ao Instituto de Cegos da Bahia (ICB), contribuindo para ações de reabilitação e atendimento de pessoas com deficiência visual.

"A cada pão francês vendido, garantimos mais um passo na melhoria da qualidade de vida de pessoas cegas ou com baixa visão", afirma Heliana Diniz, presidente do ICB. Ela explica que os recursos arrecadados serão usados para manutenção e expansão dos serviços da instituição, reconhecida na Bahia pelo cuidado especializado e inclusão social.

Durante todo o dia, voluntários do ICB estarão nas lojas convidando os clientes a participarem do programa Nota Premiada Bahia, destinando suas notas fiscais ao instituto. "Com atitudes simples, como incluir o CPF na nota fiscal ou comprar o pão francês, é possível transformar vidas. Cada nota conta e faz a diferença", reforça Heliana.

Com mais de 90 anos de história, o Instituto de Cegos da Bahia é a única instituição no estado que oferece atendimento gratuito a pessoas cegas ou com baixa visão, realizando em média 370 mil procedimentos por ano.