Mulher é investigada por furtar mais de R$ 30 mil de empresa de colchões na Bahia

Yan Inácio
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:56
Uma mulher de 36 anos está sendo investigada pela Polícia Civil (PC) por suspeita de furtar mais de R$ 30 mil de uma empresa do ramo de colchões onde trabalhava, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
Agentes da PC cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita na manhã desta terça-feira (14). Foram apreendidos quatro celulares e um caderno de anotações, que serão encaminhados para perícia.
PC cumpriu mandado de prisão na residência da investigada
As investigações apontam que a mulher fez vendas simuladas de colchões e travesseiros sem autorização, entregas indevidas de produtos a terceiros e recebeu valores indevidos em conta pessoal, além de ameaçar e aplicar golpes em clientes.
Imagens de câmeras de segurança registraram a investigada liberando produtos a desconhecidos e acompanhando-os até o veículo. Mesmo após ter sido demitida da empresa, ela continuou a proferir ameaças contra clientes.
Ainda segundo as apurações, a mulher já havia sido indiciada por crimes semelhantes em 2024, quando trabalhava em outra empresa na região. A PC segue as investigações para esclarecer o crime e apurar o prejuízo causado às vítimas.