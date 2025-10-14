Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é investigada por furtar mais de R$ 30 mil de empresa de colchões na Bahia

Suspeita cometia fraudes nas vendas, além de ameaçar e aplicar golpes contra clientes

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:56

Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher de 36 anos está sendo investigada pela Polícia Civil (PC) por suspeita de furtar mais de R$ 30 mil de uma empresa do ramo de colchões onde trabalhava, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Agentes da PC cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita na manhã desta terça-feira (14). Foram apreendidos quatro celulares e um caderno de anotações, que serão encaminhados para perícia.

PC cumpriu mandado de prisão na residência da investigada

PC cumpriu mandado de prisão na residência da investigada por Reprodução/Polícia Civil
PC cumpriu mandado de prisão na residência da investigada por Reprodução/Polícia Civil
PC cumpriu mandado de prisão na residência da investigada por Reprodução/Polícia Civil
PC cumpriu mandado de prisão na residência da investigada por Reprodução/Polícia Civil
1 de 4
PC cumpriu mandado de prisão na residência da investigada por Reprodução/Polícia Civil

As investigações apontam que a mulher fez vendas simuladas de colchões e travesseiros sem autorização, entregas indevidas de produtos a terceiros e recebeu valores indevidos em conta pessoal, além de ameaçar e aplicar golpes em clientes.

Imagens de câmeras de segurança registraram a investigada liberando produtos a desconhecidos e acompanhando-os até o veículo. Mesmo após ter sido demitida da empresa, ela continuou a proferir ameaças contra clientes.

Ainda segundo as apurações, a mulher já havia sido indiciada por crimes semelhantes em 2024, quando trabalhava em outra empresa na região. A PC segue as investigações para esclarecer o crime e apurar o prejuízo causado às vítimas.

Leia mais

Imagem - Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia

Saiba se seu bilhete vai concorrer a sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada na Bahia

Imagem - Enfermeira de cidade na Bahia morre em capotamento na BR-242

Enfermeira de cidade na Bahia morre em capotamento na BR-242

Imagem - Homem é preso suspeito de estuprar neta da companheira em Feira de Santana

Homem é preso suspeito de estuprar neta da companheira em Feira de Santana

Mais recentes

Imagem - Ciclista morre em acidente após ser atropelado por caminhão em estrada da Bahia

Ciclista morre em acidente após ser atropelado por caminhão em estrada da Bahia
Imagem - 'Maior da Bahia': cidade do interior lança Natal Luz com 54 dias de programação

'Maior da Bahia': cidade do interior lança Natal Luz com 54 dias de programação
Imagem - Casal é preso após usar arma falsa para assaltar loja na Bahia

Casal é preso após usar arma falsa para assaltar loja na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa