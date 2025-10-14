CRIME

Mulher é investigada por furtar mais de R$ 30 mil de empresa de colchões na Bahia

Suspeita cometia fraudes nas vendas, além de ameaçar e aplicar golpes contra clientes

Yan Inácio

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:56

Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher de 36 anos está sendo investigada pela Polícia Civil (PC) por suspeita de furtar mais de R$ 30 mil de uma empresa do ramo de colchões onde trabalhava, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Agentes da PC cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita na manhã desta terça-feira (14). Foram apreendidos quatro celulares e um caderno de anotações, que serão encaminhados para perícia.

PC cumpriu mandado de prisão na residência da investigada 1 de 4

As investigações apontam que a mulher fez vendas simuladas de colchões e travesseiros sem autorização, entregas indevidas de produtos a terceiros e recebeu valores indevidos em conta pessoal, além de ameaçar e aplicar golpes em clientes.

Imagens de câmeras de segurança registraram a investigada liberando produtos a desconhecidos e acompanhando-os até o veículo. Mesmo após ter sido demitida da empresa, ela continuou a proferir ameaças contra clientes.