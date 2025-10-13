Acesse sua conta
Adolescente finge ser neto de morador, entra em condomínio e furta R$ 650 mil

Jovem é suspeito de integrar quadrilha especializada em furtos a residências

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:17

Suspeito levou roupas de grife, joias e bolsas de luxo
Suspeito levou dólares, euros, relógios e bolsas de grife Crédito: Reprodução

Um adolescente de 15 anos foi identificado como autor de um furto de R$ 650 mil em um apartamento na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no dia 4 de outubro e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente, que já tem passagem pela polícia por outros furtos, conseguiu entrar no condomínio após ter dito aos porteiros que estava na cidade para visitar o avô. 

Jovem fingiu ser neto de morador para invadir apartamento

Jovem fingiu ser neto de morador para invadir apartamento por Reprodução
Jovem fingiu ser neto de morador para invadir apartamento por Reprodução
Suspeito levou roupas de grife, joias e bolsas de luxo por Reprodução
1 de 3
Jovem fingiu ser neto de morador para invadir apartamento por Reprodução

As imagens das câmeras mostram o momento em que jovem entra no prédio às 13h39 pelo corredor de acesso vestido de camisa e bermuda azuis. Ele circula pelos corredores antes de invadir o imóvel da vítima.

Pouco tempo depois, o adolescente entra no acesso à garagem. Ele é flagrado novamente pelas câmeras às 14h24, carregando uma bolsa de grife e andando até a saída do prédio. O rapaz levou dólares, euros, relógios e bolsas de grife. A ação durou cerca de 40 minutos.

O adolescente foi identificado no mesmo dia do crime. Investigações da PC apontam que ele integra uma quadrilha de São Paulo especializada em furtos a residência no Rio de Janeiro. Um mandado de busca e apreensão contra o suspeito também foi solicitado.

