CRIME

Adolescente finge ser neto de morador, entra em condomínio e furta R$ 650 mil

Jovem é suspeito de integrar quadrilha especializada em furtos a residências

Yan Inácio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:17

Suspeito levou dólares, euros, relógios e bolsas de grife Crédito: Reprodução

Um adolescente de 15 anos foi identificado como autor de um furto de R$ 650 mil em um apartamento na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no dia 4 de outubro e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente, que já tem passagem pela polícia por outros furtos, conseguiu entrar no condomínio após ter dito aos porteiros que estava na cidade para visitar o avô.

Jovem fingiu ser neto de morador para invadir apartamento 1 de 3

As imagens das câmeras mostram o momento em que jovem entra no prédio às 13h39 pelo corredor de acesso vestido de camisa e bermuda azuis. Ele circula pelos corredores antes de invadir o imóvel da vítima.

Pouco tempo depois, o adolescente entra no acesso à garagem. Ele é flagrado novamente pelas câmeras às 14h24, carregando uma bolsa de grife e andando até a saída do prédio. O rapaz levou dólares, euros, relógios e bolsas de grife. A ação durou cerca de 40 minutos.