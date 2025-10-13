Acesse sua conta
Entenda como funciona o Pix automático, que passa a valer a partir desta segunda (13)

Nova modalidade substitui o débito automático e boletos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:12

O Pix pode ser um parceiro na economia doméstica, desde que seja utilizado com organização e segurança (Imagem: Photo For Everything | Shutterstock)
Veja como ativar a modalidade automática do Pix Crédito: Photo For Everything | Shutterstock

Pix automático passa a valer no Brasil a partir desta segunda-feira (13). A modalidade foi lançada em caráter opcional em junho e foi desenvolvida para o usuário autorizar pagamentos periódicos a empresas e prestadores de serviços. É o caso de contas de energia e água. O cliente autoriza o procedimento uma única vez, com os débitos ocorrendo automaticamente na conta do pagador.

De acordo com o Banco Central (BC), o débito automático beneficiará até 60 milhões de brasileiros sem cartão de crédito. A opção é gratuita para pessoas físicas e pode ser desativada a qualquer momento. 

Para as empresas, a nova tecnologia facilitará a cobrança ao simplificar a adesão à cobrança automática. Isso porque o débito automático exige convênios com cada um dos bancos, o que na prática só era possível a grandes companhias. Com o Pix automático, bastará a empresa ou Microempreendedor Individual (MEI) pedir a adesão ao banco no qual tem conta.

É possível fazer a ativação por meio do internet banking ou aplicativo da instituição financeira. A autorização também pode ser concedida por meio da leitura de um QR Code ou Pix Copia e Cola, que podem aparecer na hora que você vai pagar uma conta como as citadas. O cliente pode aceitar ou recusar, e é possível definir regras, como valor máximo de pagamento ou uso de cheque especial.

Como funciona 

  • Empresa envia pedido de autorização de Pix automático a cliente
  • No aplicativo do banco ou instituição financeira, o cliente acessa a opção “Pix automático”
  • Lê e aceita os termos da operação
  • Define a periodicidade da cobrança, o valor (fixo ou variável) e o limite máximo por transação
  • A partir da data acordada, o sistema faz os débitos automaticamente
  • Cobrança pode ser feita 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive em feriados
  • Usuário pode cancelar autorização e ajustar valores e periodicidade a qualquer momento

