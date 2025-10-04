Acesse sua conta
Banco Central vai bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes

Bloqueio ocorrerá baseado nas informações prestadas pelas instituições financeiras

  Millena Marques

  Agência Brasil

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 14:15

pAGAMENTOS
Pix Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Banco Central (BC) bloqueará chaves Pix usadas em golpes e fraudes a partir deste sábado (4). O bloqueio ocorrerá baseado nas informações prestadas pelas instituições financeiras, que atingirão as chaves informadas pelas próprias instituições financeiras que integram o sistema Pix.

De acordo com o BC, o procedimento pretende fortalecer a segurança do Pix. A novidade, que foi anunciada na última reunião do Fórum Pix, é uma das medidas anunciadas nas últimas semanas para coibir as fraudes e os golpes no Pix.

No início de setembro, o BC limitou a R$ 15 mil as transferências via Pix e TED para instituições de pagamento, que permitem a movimentação de recursos, mas não emprestam, não autorizadas pela autarquia a funcionar.

A medida ocorre após três operações contra a lavagem de dinheiro pelo crime organizado: Carbono Oculto, Quasar e Tank. Segundo a Polícia Federal (PF), as investigações alcançam mais de R$ 50 bilhões em movimentações financeiras suspeitas via fintechs (tipo de banco digital).

Reforço

Também em setembro, o BC obrigou instituições de pagamentos a negar transações para contas suspeitas de fraudes. As medidas têm de ser implementadas até 13 de outubro.

As instituições devem usar informações de sistemas eletrônicos e bases de dados públicos ou privados para fundamentar a suspeita. O dono da conta que receberia o dinheiro deve ser informado sobre a rejeição da transferência pela instituição em que tem a conta.

Por fim, desde quarta-feira (1º), o BC obrigou as instituições financeiras a oferecer, em seus aplicativos, o botão de contestação de transações do Pix. A medida tornou 100% digital o atendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado em 2021 para ressarcir vítimas de fraudes e de golpes no Pix.

