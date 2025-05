MAIS UMA FERRAMENTA

Veja como funciona o Pix Automático

Nova modalidade de pagamento vai poder substituir o débito automático e o boleto bancário

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de maio de 2025 às 12:33

Pix cresceu como método de pagamento Crédito: Shutterstock

A partir do dia 16 de junho, clientes de qualquer banco poderão usar o Pix automático. Nova função que facilita pagamentos recorrentes a empresas, o Pix Automático permite o agendamento de despesas periódicas, como contas de luz, mensalidades escolares, academias e serviços por assinatura. A ferramenta deve substituir o débito automático e o boleto bancário. De acordo com informações do Banco Central, o serviço vai facilitar a vida de quem usa, permitindo que pagamentos recorrentes sejam feitos de forma automática. O pagador precisa autorizar uma única vez a operação, sem precisar fazer um novo pagamento a cada nova cobrança. Mais praticidade e conveniência para o dia a dia. >

Embora para os clientes em geral a novidade só poderá ser usada a partir do dia 16 de junho, os correntistas do Banco do Brasil já podem usar o serviço. É que a instituição financeira foi a primeira a completar a fase de testes no Banco Central (BC). O sucesso nos testes permitiu que o BB lance o Pix automático cerca de três semanas antes das demais instituições financeiras. >

Com a novidade em vigor, qualquer empresa, seja sua academia, a escola do seu filho, ou mesmo seu serviço de streaming favorito, vai poder oferecer Pix Automático como forma de pagamento de seus produtos ou serviços. Do outro lado, o pagador precisa autorizar o pagamento das cobranças por Pix Automático e definir regras, como o valor máximo de cada pagamento e se vai usar ou não linha de crédito.>

Periodicamente, nos dias anteriores ao pagamento, a empresa envia cobrança ao banco do pagador. O banco do pagador agenda o pagamento e notifica o pagador, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo. No dia do pagamento, o banco do pagador efetiva o pagamento da cobrança de acordo com as regras definidas na autorização. Dentre os benefícios, o Banco Central explica que a nova ferramenta é inovadora, prática, fácil de ser usada, tanto para quem vai pagar e para quem vai receber. Ainda de acordo com o BC, a segurança é uma dos princípios fundamentais do Pix. "O Banco Central trabalha continuamente para garantir que o Pix e suas funcionalidades, incluindo o Pix Automático, mantenham um elevado padrão de segurança".>

O Pix Automático não se confunde com o Pix Agendado, lançado em 2024 e que também permite pagamentos recorrentes a empresas. Obrigatório desde outubro de 2024 a todos os bancos, o Pix Agendado Recorrente dispensa a abertura de convênio por parte da empresa. Nessa modalidade, o cliente digita a chave Pix do cobrador, mas a digitação do valor, do número de pagamentos e da periodicidade do débito cabe ao pagador.>