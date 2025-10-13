CRIME

Serial killer que matou quatro sorri e tenta disfarçar reação ao saber da morte de vizinho

Câmeras flagraram Ana Paula Veloso, suspeita de envenenar ao menos quatro pessoas, reagindo de forma fria à notícia do crime

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:56

Ana Paula Veloso Fernandes

A Polícia Civil de São Paulo investiga Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, por envolvimento em quatro mortes com indícios de envenenamento. Uma das cenas mais marcantes do caso mostra a estudante de Direito sorrindo e tentando conter a reação ao ser informada da morte do vizinho Marcelo Fonseca, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A cena foi exibida no Fantástico, da TV Globo.

Segundo os investigadores, o registro foi fundamental para reforçar a suspeita de que Ana Paula não apenas sabia do crime, mas era a responsável por ele. O caso de Marcelo, encontrado sem vida dentro de casa em janeiro deste ano, foi o ponto de partida para a descoberta de uma série de mortes com características semelhantes.

Ana Paula havia se mudado pouco tempo antes para o mesmo imóvel, sob o pretexto de um aluguel. Foi ela quem chamou a polícia e acompanhou o atendimento no dia da morte. Nas imagens, chega a aparentar surpresa, mas esboça um sorriso antes de reassumir um semblante de espanto.

As investigações apontam que o envenenamento teria ocorrido poucos dias após a suspeita se instalar na residência. Depois do crime, ela continuou morando no local e, nos meses seguintes, foi associada a outras vítimas, entre elas uma mulher e um homem tunisiano com quem manteve um relacionamento.

De acordo com a polícia, Ana Paula apresentava comportamento manipulador e chegava a se passar por testemunha ou até por vítima nos boletins de ocorrência. “Ela tem prazer em matar. A motivação pouco importa para ela”, afirmou o delegado Halisson Ideião, responsável pelo caso.

Ana Paula e a irmã, que também está sob investigação, permanecem presas preventivamente. Em depoimento, a estudante confessou envolvimento em dois assassinatos, mas negou o uso de veneno. A defesa alega que ela apenas relatou os fatos e que a verdade será esclarecida no decorrer do inquérito.

Quem são as vítimas

31 de janeiro – Marcelo Hari Fonseca

Marcelo Hari Fonseca

Proprietário do imóvel onde Ana Paula e Roberta moravam em Guarulhos, Marcelo foi encontrado morto em casa em estado avançado de decomposição. O caso chegou a ser arquivado por falta de provas, mas foi reaberto após novas evidências indicarem envenenamento.

11 de abril – Maria Aparecida Rodrigues

Maria Aparecida Rodrigues

Amiga que conheceu em um aplicativo de relacionamentos, Maria morreu após comer bolo e café oferecidos por Ana Paula. A filha da vítima relatou à polícia que a universitária usou um nome falso e demonstrou interesse em entrar na casa depois da morte da mulher, alegando ter deixado roupas no local.

26 de abril – Neil Corrêa da Silva

Neil Corrêa da Silva

Aposentado de 65 anos e pai de Michelle, Neil morreu depois de comer uma feijoada levada por Ana Paula. De acordo com as investigações, Michelle pagou R$ 4 mil às irmãs para que envenenassem o pai, com quem tinha conflitos. Mensagens trocadas entre as suspeitas indicam o uso da sigla “TCC” como código para o crime.

23 de maio – Hayder Mhazres

Hayder Mhazres