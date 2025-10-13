Acesse sua conta
Serial killer que matou quatro sorri e tenta disfarçar reação ao saber da morte de vizinho

Câmeras flagraram Ana Paula Veloso, suspeita de envenenar ao menos quatro pessoas, reagindo de forma fria à notícia do crime

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:56

Ana Paula Veloso Fernandes
Ana Paula Veloso Fernandes Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo investiga Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, por envolvimento em quatro mortes com indícios de envenenamento. Uma das cenas mais marcantes do caso mostra a estudante de Direito sorrindo e tentando conter a reação ao ser informada da morte do vizinho Marcelo Fonseca, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A cena foi exibida no Fantástico, da TV Globo.

Segundo os investigadores, o registro foi fundamental para reforçar a suspeita de que Ana Paula não apenas sabia do crime, mas era a responsável por ele. O caso de Marcelo, encontrado sem vida dentro de casa em janeiro deste ano, foi o ponto de partida para a descoberta de uma série de mortes com características semelhantes.

Ana Paula havia se mudado pouco tempo antes para o mesmo imóvel, sob o pretexto de um aluguel. Foi ela quem chamou a polícia e acompanhou o atendimento no dia da morte. Nas imagens, chega a aparentar surpresa, mas esboça um sorriso antes de reassumir um semblante de espanto.

Ana Paula Veloso é acusada de matar quatro pessoas envenenadas

Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução
Ana Paula Veloso Fernandes e suas vítimas por Reprodução
1 de 9
Ana Paula Veloso Fernandes por Reprodução

As investigações apontam que o envenenamento teria ocorrido poucos dias após a suspeita se instalar na residência. Depois do crime, ela continuou morando no local e, nos meses seguintes, foi associada a outras vítimas, entre elas uma mulher e um homem tunisiano com quem manteve um relacionamento.

De acordo com a polícia, Ana Paula apresentava comportamento manipulador e chegava a se passar por testemunha ou até por vítima nos boletins de ocorrência. “Ela tem prazer em matar. A motivação pouco importa para ela”, afirmou o delegado Halisson Ideião, responsável pelo caso.

Ana Paula e a irmã, que também está sob investigação, permanecem presas preventivamente. Em depoimento, a estudante confessou envolvimento em dois assassinatos, mas negou o uso de veneno. A defesa alega que ela apenas relatou os fatos e que a verdade será esclarecida no decorrer do inquérito.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Gêmea e filha de vítima ajudaram serial killer a matar quatro pessoas envenenadas

Falsa gravidez e 'triângulo amoroso': os crimes da serial killer que envenenou idoso e matou 10 cachorros

Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso

Quem são as vítimas

31 de janeiro – Marcelo Hari Fonseca

Marcelo Hari Fonseca
Marcelo Hari Fonseca Crédito: Reprodução

Proprietário do imóvel onde Ana Paula e Roberta moravam em Guarulhos, Marcelo foi encontrado morto em casa em estado avançado de decomposição. O caso chegou a ser arquivado por falta de provas, mas foi reaberto após novas evidências indicarem envenenamento.

11 de abril – Maria Aparecida Rodrigues

Maria Aparecida Rodrigues
Maria Aparecida Rodrigues Crédito: Reprodução

Amiga que conheceu em um aplicativo de relacionamentos, Maria morreu após comer bolo e café oferecidos por Ana Paula. A filha da vítima relatou à polícia que a universitária usou um nome falso e demonstrou interesse em entrar na casa depois da morte da mulher, alegando ter deixado roupas no local.

26 de abril – Neil Corrêa da Silva

Neil Corrêa da Silva
Neil Corrêa da Silva Crédito: Reprodução

Aposentado de 65 anos e pai de Michelle, Neil morreu depois de comer uma feijoada levada por Ana Paula. De acordo com as investigações, Michelle pagou R$ 4 mil às irmãs para que envenenassem o pai, com quem tinha conflitos. Mensagens trocadas entre as suspeitas indicam o uso da sigla “TCC” como código para o crime.

23 de maio – Hayder Mhazres

Hayder Mhazres
Hayder Mhazres Crédito: Reprodução

Namorado de Ana Paula, o tunisiano Hayder passou mal e morreu em seu apartamento em São Paulo. O corpo foi levado à Tunísia, sem perícia local. Familiares disseram que a universitária afirmava estar grávida dele e pediu dinheiro à família, mas a gravidez era falsa.

