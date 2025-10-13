MAIS DE 300 LOTES

iPhones, notebooks e até carro por R$ 2,5 mil: Receita Federal faz novo leilão

Participação exige conta Gov.br com selo prata ou ouro

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:20

Carro Crédito: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal vai promover no dia 28 de outubro mais um leilão de mercadorias apreendidas em São Paulo, com mais de 300 lotes disponíveis. Entre os itens estão eletrônicos, brinquedos e até veículos, com valores iniciais que variam de R$150 a R$4.500. Os lances poderão ser feitos exclusivamente pela internet, das 8h do dia 23 até as 21h do dia 27 de outubro.

Os interessados devem acessar o portal da Receita Federal, na área “Consultar leilões da Receita Federal”, e selecionar o edital referente ao estado de São Paulo. As visitas presenciais aos produtos estarão abertas entre 13 e 24 de outubro, exceto aos fins de semana, nos endereços indicados no documento.

Itens que vão a leilão 1 de 6

Os smartphones estão entre os itens mais disputados. Há desde modelos simples, como o Xiaomi Redmi 9A a R$150, até aparelhos da linha iPhone 14, oferecidos em diferentes lotes por valores entre R$1.500 e R$3.500. Também aparecem iPhones 13 por R$900 a R$4.000 e modelos mais antigos, como o iPhone 11 por R$300.

A lista de produtos inclui ainda diversos notebooks da Apple, como MacBooks por R$1.500 e R$1.800, além de um MacBook Air avaliado em R$700. Há também um lote com um notebook Apple por R$2.000 e outro com uma cadeira de massagem por R$300.

Para quem busca itens curiosos, há skates elétricos e jogos de videogame antigos. Um lote oferece um skate Evolve e uma camiseta do Real Madrid com o nome de Cristiano Ronaldo por R$800. Outro traz cartuchos de jogos e um kit de helicóptero por R$2.400.

Entre os automóveis, o destaque é um Ford Fiesta Sedan 2009, com lance inicial de R$2.500.

De acordo com o edital, parte dos produtos é vendida sem garantia e não pode ser revendida comercialmente, sendo destinada apenas ao uso pessoal. Alguns itens podem apresentar defeitos ou estarem incompletos. O pagamento deve ser feito à vista.

Quem pode participar

Podem disputar os lotes pessoas físicas com mais de 18 anos (ou emancipadas), com CPF ativo e conta Gov.br com selo de confiabilidade prata ou ouro. Empresas também podem participar, desde que tenham CNPJ regular e o mesmo nível de selo no Gov.br.

Como participar

O processo é totalmente digital. O participante deve acessar o portal da Receita Federal, clicar em “Participar de leilão eletrônico” e fazer login com a conta Gov.br. Dentro do “Sistema de Leilão Eletrônico”, é necessário selecionar o edital 0800100/000007/2025 – Superintendência Regional da 8ª Região Fiscal, escolher o lote desejado, incluir a proposta e aceitar os termos.

Calendário

Apresentação das propostas: 8h de 23/10 até 21h de 27/10;

Visitação aos lotes: 13 a 24/10;

Classificação das propostas: 9h de 28/10;

Apresentação dos lances: 10h de 28/10;