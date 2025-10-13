CRIME

Gêmea e filha de vítima ajudaram serial killer a matar quatro pessoas envenenadas

Veja quem são as quatro vítimas

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 08:19

Ana Paula Veloso Fernandes Crédito: Reprodução

O Ministério Público de São Paulo afirmou que a universitária Ana Paula Veloso Fernandes, de 35 anos, acusada de ser uma serial killer, contou com o apoio da irmã gêmea e da filha de uma das vítimas para cometer quatro assassinatos entre janeiro e maio deste ano. Os crimes ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro. As informações são do portal G1.

De acordo com a Promotoria, Ana Paula envenenou quatro pessoas: Marcelo Hari Fonseca e Maria Aparecida Rodrigues, em Guarulhos; Neil Corrêa da Silva, em Duque de Caxias (RJ); e o tunisiano Hayder Mhazres, na capital paulista. Todas as vítimas apresentaram sinais de intoxicação, como edemas pulmonares.

As investigações indicam que a irmã gêmea da estudante, Roberta Cristina Veloso Fernandes, participou de todos os homicídios, enquanto Michelle Paiva da Silva, de 43, filha de Neil, teria encomendado a morte do próprio pai por R$ 4 mil. As três foram presas pela Polícia Civil esse ano - Ana Paula em julho, Roberta em agosto e Michelle no início de outubro.

Segundo o Ministério Público, o objetivo das irmãs era obter dinheiro e bens das vítimas. “Além da gravidade em concreto das infrações cometidas ser indiscutível, bem como de estarmos diante de uma verdadeira serial killer”, escreveram os promotores Rodrigo Merli Antunes e Vania Caceres Stefanoni na denúncia.

A Justiça aceitou o pedido do MP e tornou Ana Paula ré pelos quatro homicídios, determinando sua prisão preventiva. As outras duas envolvidas ainda não foram formalmente denunciadas, mas devem responder por participação nas mortes.

Bolo envenenado e vingança pessoal

Antes de ser presa, Ana Paula já estava sob investigação por tentar envenenar colegas da faculdade em Guarulhos com um bolo, que ninguém chegou a comer. Segundo o delegado Halisson Ideiao Leite, do 1º Distrito Policial da cidade, a universitária “colocou esse bolo envenenado supostamente para tentar incriminar uma terceira pessoa”, mas as apurações mostraram que ela “não era vítima nesse caso, mas sim uma 'serial killer'”.

Durante as investigações, surgiu a suspeita de que o veneno usado fosse “chumbinho”, substância comum em produtos para matar ratos. Três corpos foram exumados para análise, com exceção do tunisiano, que foi enterrado em seu país de origem.

Quem são as vítimas

31 de janeiro – Marcelo Hari Fonseca

Marcelo Hari Fonseca Crédito: Reprodução

Proprietário do imóvel onde Ana Paula e Roberta moravam em Guarulhos, Marcelo foi encontrado morto em casa em estado avançado de decomposição. O caso chegou a ser arquivado por falta de provas, mas foi reaberto após novas evidências indicarem envenenamento.

11 de abril – Maria Aparecida Rodrigues

Amiga que conheceu em um aplicativo de relacionamentos, Maria morreu após comer bolo e café oferecidos por Ana Paula. A filha da vítima relatou à polícia que a universitária usou um nome falso e demonstrou interesse em entrar na casa depois da morte da mulher, alegando ter deixado roupas no local.

Maria Aparecida Rodrigues Crédito: Reprodução

26 de abril – Neil Corrêa da Silva

Aposentado de 65 anos e pai de Michelle, Neil morreu depois de comer uma feijoada levada por Ana Paula. De acordo com as investigações, Michelle pagou R$ 4 mil às irmãs para que envenenassem o pai, com quem tinha conflitos. Mensagens trocadas entre as suspeitas indicam o uso da sigla “TCC” como código para o crime.

Neil Corrêa da Silva Crédito: Reprodução

23 de maio – Hayder Mhazres

Namorado de Ana Paula, o tunisiano Hayder passou mal e morreu em seu apartamento em São Paulo. O corpo foi levado à Tunísia, sem perícia local. Familiares disseram que a universitária afirmava estar grávida dele e pediu dinheiro à família, mas a gravidez era falsa.

Ana Paula está presa preventivamente em São Paulo. Roberta e Michelle cumprem prisão temporária em unidades de Guarulhos. A Polícia Civil ainda apura se há outras possíveis vítimas.