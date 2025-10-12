CONFIRA

Veja a lista de produtos de cannabis e cogumelos proibidos pela Anvisa

Três empresas foram alvo de fiscalização

Maysa Polcri

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 19:00

Sede da Anvisa Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de produtos à base de cannabis e cogumelos das empresas Hemp Vegan, Cannafy e De Volta às Raízes. A lista de itens vetados foi publicada no Diário Oficial da União, da última quinta-feira (10).

De acordo com a Anvisa, os produtos da Hemp Vegan não têm registro ou autorização da agência e são “fabricados por empresa desconhecida”. A proibição determinada se aplica a todos os lotes de produtos derivados de cannabis da marca. Outra empresa alvo da fiscalização foi a Cannafy Serviços de Internet, que comercializa produtos que não possuem registro ou autorização na Anvisa, fabricados por empresa que também não possui autorização do órgão.

No site da Cannafy, a empresa informou que não fabrica nem comercializa produtos de cannabis no Brasil e que cumpre rigorosamente toda a legislação brasileira aplicável a esses produtos. “Apenas facilitamos o contato entre pacientes brasileiros e fornecedores estrangeiros, e atuamos para garantir que todas as importações tenham sido previamente autorizadas pela Anvisa, conforme dispõe a Resolução Anvisa RDC n. 660/2022”, diz a nota.

A agência sanitária proibiu ainda a comercialização de todos lotes dos produtos feitos com cogumelos da empresa De Volta às Raízes, “sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa” e fabricados por empresa que não possui autorização para fabricação de medicamentos.

Em seu site, a empresa explica que os cogumelos são utilizados na Medicina Tradicional Chinesa, “mas não se enquadram como medicamentos, portanto, estão dispensados de registro no Ministério da Saúde conforme a Resolução nº 240/2018”. Confira a lista completa dos itens proibidos abaixo.

Hemp Vegan

- Produtos com Fitocanabinoides (CBG, CBG, CBDA)

- Bálsamos Tópicos de CBD

- Gotas de CBD Fullspectrum Vegano

- CBD Gummies Fullspectrum

- CBD Paste Fullspectrum Vegan

- CBD + CBG Drops - Marca Hemp Vegan

- CBD + CBDA Fullspectrum

- Parches Musculares - 50 mg de CBD

Cannafy

- Produtos de cannabis da marca CBDM Gummy

- Produtos de cannabis da Marca Canna River

- Produtos de cannabis da Marca Rare Cannabinoid

De Volta as Raízes

- Cogumelo Tremella

- Cogumelo Reish

- Cordyceps Militaris

- Cogumelo do Sol

- Cogumelo Juba de Leão

- Cogumelo Chaga