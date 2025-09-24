Anvisa proíbe venda de marca de café após encontrar fragmentos semelhantes a vidro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:15
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu na terça-feira (23) a venda e circulação de todos os lotes do Café Torrado e Moído Extraforte e Tradicional, da marca Câmara.
A determinação ocorre após um laudo do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen/RJ) identificar fragmentos semelhantes a vidro em um lote.
Conforme a Anvisa, o consumo do café apresenta risco à saúde, assim como a procedência da marca não é clara.
Café
Na mesma resolução, a Anvisa determinou o recolhimento dos produtos da Axis Nutrition Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
A inspeção encontrou problemas como ausência de responsável técnico habilitado, falta de estudos de estabilidade dos produtos acabados e falhas no controle de qualidade da água.