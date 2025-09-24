Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente é apreendido na Bahia por induzir vítima à automutilação e colecionar pornografia infantil

Apurações tiveram início com denúncias envolvendo rede social voltada a jogos virtuais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:48

Adolescente é apreendido por ato infracional análogo a crimes virtuais de abuso sexual e instigação à automutilação em Maracás
Adolescente é apreendido por ato infracional análogo a crimes virtuais de abuso sexual e instigação à automutilação em Maracás Crédito: Divulgação Ascom PCBA

Um adolescente foi apreendido na terça-feira (23), em Macarás, no centro-sul baiano, por uma série de condutas análogas a crimes de abuso sexual infantojuvenil e instigação à automutilação.

Segundo a investigação, o jovem mantinha grande acervo de material de pornografia infantojuvenil em plataformas digitais, além de praticar produção, disponibilização e transmissão de imagens de abuso sexual, estupro e extorsão por atividades sexuais.

A ação ocorreu durante a Operação Brilho do Amanhã, da Polícia Civil, que cumpriu mandado judicial de busca e apreensão de adolescente, além de busca e apreensão domiciliar. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, celular e mídias digitais.

Em avaliação preliminar, o celular pessoal do jovem revelou interações em que o adolescente induzia uma vítima à automutilação e a atos de conotação sexual em transmissões ao vivo, com a participação de outros integrantes.

As apurações tiveram início a partir de denúncia e levantamentos que identificaram grupos em aplicativo de rede social voltado a jogos virtuais. Nesses espaços, as vítimas eram coagidas, sob extorsão e tortura psicológica, a produzir vídeos de automutilação e de abuso sexual.

Diálogos coletados confirmaram a participação do investigado em transmissões ao vivo, com milhares de membros, em que menores eram submetidos a situações de extrema violência física e psicológica.

Operação Brilho do Amanhã

Adolescente é apreendido por ato infracional análogo a crimes virtuais de abuso sexual e instigação à automutilação em Maracás por Divulgação Ascom PCBA
Adolescente é apreendido por ato infracional análogo a crimes virtuais de abuso sexual e instigação à automutilação em Maracás por Divulgação Ascom PCBA
Adolescente é apreendido por ato infracional análogo a crimes virtuais de abuso sexual e instigação à automutilação em Maracás por Divulgação Ascom PCBA
Adolescente é apreendido por ato infracional análogo a crimes virtuais de abuso sexual e instigação à automutilação em Maracás por Divulgação Ascom PCBA
Adolescente é apreendido por ato infracional análogo a crimes virtuais de abuso sexual e instigação à automutilação em Maracás por Divulgação Ascom PCBA
1 de 5
Adolescente é apreendido por ato infracional análogo a crimes virtuais de abuso sexual e instigação à automutilação em Maracás por Divulgação Ascom PCBA

O adolescente apreendido foi apresentado ao Poder Judiciário, que determinou sua internação com restrição de liberdade em uma Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case), vinculada à Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac).

A operação foi realizada pelo Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca) e pela Delegacia Territorial de Maracás, com apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), da 9ª Coorpin/Jequié e da Polícia Federal.

A Operação Brilho do Amanhã tem como foco o enfrentamento a crimes sexuais contra crianças e adolescentes em ambiente digital, com medidas voltadas para a responsabilização dos autores, proteção das vítimas e conscientização social sobre a gravidade dessas práticas criminosas.

Leia mais

Imagem - Falha grave: hospital faz transplante de rim em paciente errado

Falha grave: hospital faz transplante de rim em paciente errado

Imagem - Motorista envolvido em acidente que matou irmãos cantores na Bahia é indiciado

Motorista envolvido em acidente que matou irmãos cantores na Bahia é indiciado

Imagem - Grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico é alvo de operação em Salvador e interior

Grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico é alvo de operação em Salvador e interior

Mais recentes

Imagem - Gerente de facção do Espírito Santo é preso em operação policial na Bahia

Gerente de facção do Espírito Santo é preso em operação policial na Bahia
Imagem - 6 suplementos indispensáveis para mulheres acima dos 40 anos

6 suplementos indispensáveis para mulheres acima dos 40 anos
Imagem - Adolescente é apreendido após furtar canetas emagrecedoras em farmácia de Ondina

Adolescente é apreendido após furtar canetas emagrecedoras em farmácia de Ondina

MAIS LIDAS

Imagem - Falha grave: hospital faz transplante de rim em paciente errado
01

Falha grave: hospital faz transplante de rim em paciente errado

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
02

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas

Imagem - Ex-servidor de prefeitura na Bahia é preso tentando fugir do país após desviar mais de R$ 600 mil
03

Ex-servidor de prefeitura na Bahia é preso tentando fugir do país após desviar mais de R$ 600 mil

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
04

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome