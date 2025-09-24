DIVERSOS CRIMES SEXUAIS

Adolescente é apreendido na Bahia por induzir vítima à automutilação e colecionar pornografia infantil

Apurações tiveram início com denúncias envolvendo rede social voltada a jogos virtuais

Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:48

Adolescente é apreendido por ato infracional análogo a crimes virtuais de abuso sexual e instigação à automutilação em Maracás Crédito: Divulgação Ascom PCBA

Um adolescente foi apreendido na terça-feira (23), em Macarás, no centro-sul baiano, por uma série de condutas análogas a crimes de abuso sexual infantojuvenil e instigação à automutilação.

Segundo a investigação, o jovem mantinha grande acervo de material de pornografia infantojuvenil em plataformas digitais, além de praticar produção, disponibilização e transmissão de imagens de abuso sexual, estupro e extorsão por atividades sexuais.

A ação ocorreu durante a Operação Brilho do Amanhã, da Polícia Civil, que cumpriu mandado judicial de busca e apreensão de adolescente, além de busca e apreensão domiciliar. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, celular e mídias digitais.

Em avaliação preliminar, o celular pessoal do jovem revelou interações em que o adolescente induzia uma vítima à automutilação e a atos de conotação sexual em transmissões ao vivo, com a participação de outros integrantes.

As apurações tiveram início a partir de denúncia e levantamentos que identificaram grupos em aplicativo de rede social voltado a jogos virtuais. Nesses espaços, as vítimas eram coagidas, sob extorsão e tortura psicológica, a produzir vídeos de automutilação e de abuso sexual.

Diálogos coletados confirmaram a participação do investigado em transmissões ao vivo, com milhares de membros, em que menores eram submetidos a situações de extrema violência física e psicológica.

Operação Brilho do Amanhã 1 de 5

O adolescente apreendido foi apresentado ao Poder Judiciário, que determinou sua internação com restrição de liberdade em uma Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case), vinculada à Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac).

A operação foi realizada pelo Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca) e pela Delegacia Territorial de Maracás, com apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), da 9ª Coorpin/Jequié e da Polícia Federal.