Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:48
Um adolescente foi apreendido na terça-feira (23), em Macarás, no centro-sul baiano, por uma série de condutas análogas a crimes de abuso sexual infantojuvenil e instigação à automutilação.
Segundo a investigação, o jovem mantinha grande acervo de material de pornografia infantojuvenil em plataformas digitais, além de praticar produção, disponibilização e transmissão de imagens de abuso sexual, estupro e extorsão por atividades sexuais.
A ação ocorreu durante a Operação Brilho do Amanhã, da Polícia Civil, que cumpriu mandado judicial de busca e apreensão de adolescente, além de busca e apreensão domiciliar. Foram apreendidos dispositivos eletrônicos, celular e mídias digitais.
Em avaliação preliminar, o celular pessoal do jovem revelou interações em que o adolescente induzia uma vítima à automutilação e a atos de conotação sexual em transmissões ao vivo, com a participação de outros integrantes.
As apurações tiveram início a partir de denúncia e levantamentos que identificaram grupos em aplicativo de rede social voltado a jogos virtuais. Nesses espaços, as vítimas eram coagidas, sob extorsão e tortura psicológica, a produzir vídeos de automutilação e de abuso sexual.
Diálogos coletados confirmaram a participação do investigado em transmissões ao vivo, com milhares de membros, em que menores eram submetidos a situações de extrema violência física e psicológica.
Operação Brilho do Amanhã
O adolescente apreendido foi apresentado ao Poder Judiciário, que determinou sua internação com restrição de liberdade em uma Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case), vinculada à Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac).
A operação foi realizada pelo Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca) e pela Delegacia Territorial de Maracás, com apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), da 9ª Coorpin/Jequié e da Polícia Federal.
A Operação Brilho do Amanhã tem como foco o enfrentamento a crimes sexuais contra crianças e adolescentes em ambiente digital, com medidas voltadas para a responsabilização dos autores, proteção das vítimas e conscientização social sobre a gravidade dessas práticas criminosas.