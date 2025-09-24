Acesse sua conta
Grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico é alvo de operação em Salvador e interior

Operação Castelo de Cartas foi deflagrada na manhã desta quarta (24); ainda há mandados para Rio de Janeiro e Pará

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 06:48

Operação Castelo de Cartas cumpre mandados contra grupo criminoso
Operação Castelo de Cartas cumpre mandados contra grupo criminoso Crédito: Divulgação Ascom- PCBA

Um grupo criminoso envolvido em homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Castelo de Cartas, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (24). A ação tem foco em Jequié, no centro-sul baiano, mas ainda cumpre mandados em Eunápolis, Salvador e Feira de Santana, além de determinações no Rio de Janeiro e Pará.

A operação é fruto do trabalho de inteligência e investigações conduzidas durante quatro meses. Estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva, internação de adolescentes infratores, buscas e apreensões, além do bloqueio de contas bancárias.

Operação Castelo de Cartas

1 de 9
A ação mobiliza 120 policiais civis, distribuídos em 30 equipes de unidades da região sudoeste da Bahia, com foco em Jequié, mas também com cumprimento de mandados em outros estados e cidades. 

A Castelo de Cartas é coordenada pela 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), com apoio do Núcleo de Homicídios de Jequié e da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste).

