Salários de até R$ 5,5 mil: Salvador tem 524 vagas de emprego nesta quarta (24)

Há cargos de nível médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 06:28

Transformar o estágio em um emprego efetivo é uma combinação de atitude, dedicação e preparo para o futuro (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Veja vagas de emprego abertas em Salvador Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 534 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5,5 mil em Salvador para esta quarta-feira (24).

Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira detalhes das vagas com os maiores salários

Confira todas as vagas: 

Gesseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.455,70 + benefícios

8 vagas

Supervisor de serviços de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para viajar, conhecimento em Excel e CNH B

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Pintor

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.258,28 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em serviço de manutenção predial e habilidade no pacote Office

Salário: R$1.655,50 + benefícios

1 vaga

Técnico em laboratório

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso técnico em análises clínicas ou patologia clínica, CRF ativo

Salário: R$1.985,52 + benefícios

1 vaga

Almoxarife em metalurgia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência na área de metalurgia

Salário: R$2.000,00 + benefícios

1 vaga

Farmacêutico (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Farmácia, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Motorista entregador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B

Salário: R$1.700,00 + benefícios

5 vagas

Ajudante de motorista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

5 vagas

Gerente de restaurante

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Cozinheiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Biomédico

Requisitos: Ensino superior completo em Biomedicina, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em sistema de escala

Salário: R$5.574,44 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de refrigeração de ar condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível conhecimento em pacote Office e experiência com notas fiscais

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de faturamento

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.200,00 + benefícios

2 vagas

Fiscal de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.860,52 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso

Salário: R$1.562,20 + benefícios

1 vaga

Operador de empilhadeira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B

Salário: R$1.824,04 + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadoria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade total de horário, irá fazer carga e descarga

Salário: R$1.703,44 + benefícios

2 vagas

Carregador de mercadoria (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível disponibilidade para fazer carga e descarga e de horário, fácil acesso a Fazenda Coutos

Salário: A combinar + benefícios

7 vagas

Mecânico eletricista

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de automóvel

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Atendente de farmácia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.581,00 + benefícios

10 vagas

Atendente de balcão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, imprescindível disponibilidade para carga e descarga, desejável experiência com embalagens, descartáveis, atendimento ao público e telefônico

Salário: R$1.801,00 + benefícios

1 vaga

Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

3 vagas

Manicure

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Cabeleireiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Ajudante de cabeleireiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de costura (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em caseadeira e botoneira

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em camisa de manga longa, calça masculina e blazer

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, poder de persuasão, negociação, habilidade com vendas e atendimento, conhecimento em informática, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula

Salário: A combinar + benefícios

80 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, habilidade com vendas, informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula

Salário: A combinar + benefícios

95 vagas

Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, habilidade com vendas, informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula

Salário: A combinar + benefícios

90 vagas

Assistente de licitação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Sondador de solo (Geotecnia - Terra)

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência, disponibilidade para viagens longas e mudança de cidade

Salário: R$2.380,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de compras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, experiência com planilhas em Excel e digitação, vaga zoneada para Lauro de Freitas e bairros próximos

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Assistente administrativo (vaga externa)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH D, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização, vaga zoneada para Lauro de Freitas e bairros próximos

Salário: R$2.018,00 + benefícios

1 vaga

Analista contábil

Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência

Salário: R$3.000,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de lavanderia industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Lavador de roupa (escala industrial)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, conforme a lei do aprendizado (faixa etária de 18 a 21 anos)

Salário: Bolsa de R$784,44 + transporte

20 vagas

Operador de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em informática

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em informática

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de faturamento (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.655,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de lavanderia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.655,50 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$1.518,00 + benefícios

3 vagas

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

