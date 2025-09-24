Salários de até R$ 5,5 mil: Salvador tem 524 vagas de emprego nesta quarta (24)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 06:28
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 534 vagas de emprego e estágio com salários de até R$ 5,5 mil em Salvador para esta quarta-feira (24).
Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Confira detalhes das vagas com os maiores salários
Gesseiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.455,70 + benefícios
8 vagas
Supervisor de serviços de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para viajar, conhecimento em Excel e CNH B
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Pintor
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.258,28 + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em serviço de manutenção predial e habilidade no pacote Office
Salário: R$1.655,50 + benefícios
1 vaga
Técnico em laboratório
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso técnico em análises clínicas ou patologia clínica, CRF ativo
Salário: R$1.985,52 + benefícios
1 vaga
Almoxarife em metalurgia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência na área de metalurgia
Salário: R$2.000,00 + benefícios
1 vaga
Farmacêutico (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Farmácia, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Motorista entregador
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B
Salário: R$1.700,00 + benefícios
5 vagas
Ajudante de motorista
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
5 vagas
Gerente de restaurante
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Cozinheiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Biomédico
Requisitos: Ensino superior completo em Biomedicina, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em sistema de escala
Salário: R$5.574,44 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de refrigeração de ar condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível conhecimento em pacote Office e experiência com notas fiscais
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de faturamento
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.200,00 + benefícios
2 vagas
Fiscal de prevenção de perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.860,52 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso
Salário: R$1.562,20 + benefícios
1 vaga
Operador de empilhadeira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B
Salário: R$1.824,04 + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadoria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade total de horário, irá fazer carga e descarga
Salário: R$1.703,44 + benefícios
2 vagas
Carregador de mercadoria (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível disponibilidade para fazer carga e descarga e de horário, fácil acesso a Fazenda Coutos
Salário: A combinar + benefícios
7 vagas
Mecânico eletricista
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de automóvel
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Atendente de farmácia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.581,00 + benefícios
10 vagas
Atendente de balcão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, imprescindível disponibilidade para carga e descarga, desejável experiência com embalagens, descartáveis, atendimento ao público e telefônico
Salário: R$1.801,00 + benefícios
1 vaga
Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (estar cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
3 vagas
Manicure
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Cabeleireiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Ajudante de cabeleireiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter MEI ativo
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de costura (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em caseadeira e botoneira
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em camisa de manga longa, calça masculina e blazer
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo (SAC com vendas e atendimento)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, poder de persuasão, negociação, habilidade com vendas e atendimento, conhecimento em informática, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula
Salário: A combinar + benefícios
80 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, habilidade com vendas, informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula
Salário: A combinar + benefícios
95 vagas
Operador de telemarketing receptivo (SAC receptivo)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, habilidade com vendas, informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao Cabula
Salário: A combinar + benefícios
90 vagas
Assistente de licitação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Sondador de solo (Geotecnia - Terra)
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência, disponibilidade para viagens longas e mudança de cidade
Salário: R$2.380,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de compras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, experiência com planilhas em Excel e digitação, vaga zoneada para Lauro de Freitas e bairros próximos
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Assistente administrativo (vaga externa)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH D, disponibilidade para viagens ou mudança de cidade, conhecimento em Google Maps e aplicativos de localização, vaga zoneada para Lauro de Freitas e bairros próximos
Salário: R$2.018,00 + benefícios
1 vaga
Analista contábil
Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis, seis meses de experiência
Salário: R$3.000,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de lavanderia industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Lavador de roupa (escala industrial)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Cozinheiro de restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, conforme a lei do aprendizado (faixa etária de 18 a 21 anos)
Salário: Bolsa de R$784,44 + transporte
20 vagas
Operador de telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em informática
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, conhecimento em informática
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de faturamento (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.655,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de lavanderia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.655,50 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário
Salário: R$1.518,00 + benefícios
3 vagas
Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
