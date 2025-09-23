Feira gratuita com aulas de zumba, exames e adoção de gatos ocorre neste fim de semana em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 12:57
O Parque da Cidade será palco da 1ª edição da Feira Agente de Empreendedorismo no próximo sábado (27) e domingo (28), das 9h às 16h. Além da exposição de produtos e serviços, o público contará com atividades gratuitas e apresentações culturais. A programação inclui exame oftalmológico, aulas de zumba, atrações musicais, sorteios e adoção de cães e gatos.
A iniciativa é realizada pelo Parque Social, em parceria com a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), e vai reunir 50 empreendedores de segmentos como vestuário, artesanato, alimentação, cosméticos e bijuterias.
A feira busca oferecer visibilidade a microempreendedores individuais, artesãos, produtores locais e pequenos comerciantes, promovendo geração de renda, novas conexões e fortalecimento de negócios.
“A feira será um espaço de oportunidade e valorização. Nosso objetivo é que os empreendedores atendidos pelo programa possam mostrar seu talento, fortalecer a autoestima e criar conexões que impulsionem ainda mais seus negócios”, destaca Lorraine Santos, coordenadora do programa Agente de Empreendedorismo.
Sábado (27)
9h – Aula de Zumba com professora Valdeci de Jesus
10h – Vida e Tradição (samba de roda)
Domingo (28)
10h – Voz e violão com Débora Nessin e Cimar Lopes