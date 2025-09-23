Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feira gratuita com aulas de zumba, exames e adoção de gatos ocorre neste fim de semana em Salvador

Ação será no Parque da Cidade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 12:57

Parque da Cidade
Parque da Cidade Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

O Parque da Cidade será palco da 1ª edição da Feira Agente de Empreendedorismo no próximo sábado (27) e domingo (28), das 9h às 16h. Além da exposição de produtos e serviços, o público contará com atividades gratuitas e apresentações culturais. A programação inclui exame oftalmológico, aulas de zumba, atrações musicais, sorteios e adoção de cães e gatos.

A iniciativa é realizada pelo Parque Social, em parceria com a Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), e vai reunir 50 empreendedores de segmentos como vestuário, artesanato, alimentação, cosméticos e bijuterias.

A feira busca oferecer visibilidade a microempreendedores individuais, artesãos, produtores locais e pequenos comerciantes, promovendo geração de renda, novas conexões e fortalecimento de negócios.

“A feira será um espaço de oportunidade e valorização. Nosso objetivo é que os empreendedores atendidos pelo programa possam mostrar seu talento, fortalecer a autoestima e criar conexões que impulsionem ainda mais seus negócios”, destaca Lorraine Santos, coordenadora do programa Agente de Empreendedorismo.

Leia mais

Imagem - Companhia abre concurso com 73 vagas e salários de até R$ 14,4 mil

Companhia abre concurso com 73 vagas e salários de até R$ 14,4 mil

Imagem - Brasileiros precisam trabalhar por quantos dias para conseguir comprar novo Iphone?

Brasileiros precisam trabalhar por quantos dias para conseguir comprar novo Iphone?

Confira programação cultural: 

Sábado (27)

9h – Aula de Zumba com professora Valdeci de Jesus

10h – Vida e Tradição (samba de roda)

Domingo (28)

10h – Voz e violão com Débora Nessin e Cimar Lopes

Mais recentes

Imagem - 3 dietas que favorecem o cérebro, o coração e a longevidade

3 dietas que favorecem o cérebro, o coração e a longevidade
Imagem - Detento morre após passar mal no Complexo da Mata Escura

Detento morre após passar mal no Complexo da Mata Escura
Imagem - Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia

Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
01

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass
03

Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
04

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira