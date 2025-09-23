PODER DE COMPRA

Brasileiros precisam trabalhar por quantos dias para conseguir comprar novo Iphone?

Modelo 17 Pro de 256 GB custa R$ 11 mil

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 01:45

Iphone 17 Pro Crédito: Reprodução/Apple

Os brasileiros precisam trabalhar, em média, 77 dias para conseguir dinheiro suficiente para comprar um Iphone 17 Pro de 256 GB. O modelo custa R$ 11.499.

A estimativa faz parte de um levantamento da World of Statistics, que calculou o poder de compra do novo modelo premium da Apple em 33 países. O cálculo tem como base a média do valor pago pela hora de trabalho em cada uma das nações.

O Brasil está na 29ª colocação, na frente apenas da Turquia, Vietnã, Filipinas e Índia. Já no topo da lista estão Luxemburgo e Suíça, onde é preciso apenas três dias de trabalho para comprar o celular.

Em seguida, aparecem Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Holanda e Noruega, com quatro dias trabalhdos. Apenas outro país da América Latina está na lista, o Chile, na 26ª posição e 32 dias trabalhados.

Confira os valores dos novos iPhones, anunciados pela Apple

iPhone 17 de 256 GB - a partir de R$ 7.999

iPhone 17 de 512 GB - a partir de R$ 9.499

iPhone Air de 256 GB - a partir de R$ 10,499

iPhone Air de 512 GB - a partir de R$ 11,999

iPhone Air de 1TB - a partir de R$ 13,499

iPhone 17 Pro - a partir de R$ 11.499