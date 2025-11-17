AGRESSÃO

PM é flagrado dando coronhada em homem durante protesto pacífico em Salvador; veja vídeo

Manifestação era por causa de morte de jovem na região; vítima da agressão era irmão de assassinado

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09:57

PM é flagrado dando coronhada em homem durante protesto pacífico em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um policial militar foi flagrado dando uma coronhada no rosto de um homem durante uma manifestação pacífico na Rua das Palmeiras, no bairro de Valéria, em Salvador, na noite de sábado (15). Um vídeo que circula pelas redes socias mostra quando o policial atinge o manifestante (veja vídeo abaixo).

A manifestação aconteceu por causa da morte de Matheus Silva Ribeiro dos Santos, de 25 anos, atingido por disparos de arma de fogo em 11 de novembro e socorrido ao Hospital do Subúrbio. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado. Segundo a Polícia Militar, o jovem foi ferido após uma troca de tiros com uma equipe da 31ª Companhia Independente (CIPM/Valéria).

Já o homem agredido pelo PM foi o irmão de Matheus, identificado como Júnior. Ele sofreu ferimentos devido à agressão. Logo depois da coronhada, os policiais voltaram para a viatura e saíram do local.

Em nota, a polícia informou que a equipe fazia rondas na região quando passou por uma manifestação e, durante a aproximação, a viatura foi alvo de golpes desferidos por alguns participantes.

"Os militares desembarcaram para orientar o grupo e restabelecer a ordem, momento em que um manifestante tentou agarrar um dos policiais. No ato de contenção, ocorreu contato involuntário entre o cidadão e a extremidade do armamento empunhado pelo militar", afirma a nota.

A 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador investiga a morte de Matheus Silva Ribeiro dos Santos.

Confira a declaração completa da PM:

A Polícia Militar da Bahia informa que, na madrugada do dia 11 de novembro, equipes da 31ª CIPM realizavam rondas na Rua das Palmeiras, em Nova Brasília de Valéria, quando foram surpreendidas por disparos efetuados por um grupo de criminosos. Houve confronto, e os suspeitos fugiram por uma área de mata. A região foi submetida a varredura, sem que pessoas ou materiais ilícitos fossem localizados.

Horas depois, a unidade tomou conhecimento de que duas pessoas oriundas daquela mesma área deram entrada no Hospital do Subúrbio, ambas feridas por arma de fogo. Entre elas, uma mulher com mandado de prisão em aberto por associação criminosa, que permaneceu internada sob custódia. A segunda vítima, um homem, evoluiu a óbito em 15 de novembro de 2025.

Na noite desse mesmo dia 15, a PMBA tomou ciência de imagens que circulam nas redes sociais mostrando uma intervenção policial na localidade de Jardim Valéria. Conforme levantamento inicial, uma guarnição realizava rondas quando passou por uma manifestação pacífica relacionada aos fatos anteriores. Durante a aproximação, o veículo policial foi alvo de golpes desferidos por alguns participantes. Os militares desembarcaram para orientar o grupo e restabelecer a ordem, momento em que um manifestante tentou agarrar um dos policiais. No ato de contenção, ocorreu contato involuntário entre o cidadão e a extremidade do armamento empunhado pelo militar.

As duas ocorrências fazem parte do mesmo encadeamento de fatos e estão sendo analisadas de forma integrada. A investigação sobre o ferimento das vítimas está a cargo da Polícia Civil. No âmbito da PMBA, segue em andamento a avaliação técnica dos procedimentos adotados e de todas as circunstâncias envolvidas, com novas informações sendo incorporadas aos autos administrativos à medida que avançarem as apurações.