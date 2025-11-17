SALVADOR

Homem é morto a tiros no Nordeste de Amaralina

Crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (17)

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:50

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem, que ainda não teve a identidade confirmada, foi morto a tiros na Rua Professor Teles de Menezes, no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (17).

Uma equipe do 30º Batalhão (BPM) foi acionada. Ao chegarem, os policiais constataram o fato e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O patrulhamento foi intensificado na localidade.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador) investiga o caso no sentido de identificar a vítima, autoria e motivação para o crime.