Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Colisão frontal entre caminhão e carro deixa duas pessoas mortas em estrada da Bahia

Vítimas estavam em carro de passeio na região de Poções

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:57

Carro e caminhão colidiram de frente Crédito: Reprodução

Duas pessoas morreram após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão na BR-116, em Poções, no sudoeste da Bahia, na tarde de domingo (16). O acidente ocorreu por volta das 16h10, na altura do km 756 da rodovia, nas proximidades da saída para Jequié.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel seguia pela via quando houve o impacto direto com o caminhão. Os dois ocupantes do carro morreram ainda no local. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória da Conquista. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia

BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-116: 98 mortes e 821 acidentes  por Reprodução/PRF
BR-324: 54 mortes e 805 acidentes  por Reprodução
BR-242: 61 mortes e 204 acidentes  por Divulgação / PRF
BR-110: 19 mortes e 170 acidentes por Reprodução/Redes sociais
1 de 5
BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News

A batida provocou lentidão e bloqueios momentâneos na pista, afetando o tráfego nos dois sentidos da rodovia. No fim da tarde, o fluxo ficou ainda mais comprometido após um segundo acidente — um engavetamento envolvendo uma carreta e um caminhão-baú — registrado também em Poções.

Equipes da PRF, lotadas na Delegacia de Vitória da Conquista, isolaram a área, controlaram o trânsito e iniciaram os procedimentos para conclusão do boletim de ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Leia mais

Imagem - Mulher morre após acidente em estrada da Bahia; caso já tem duas vítimas

Mulher morre após acidente em estrada da Bahia; caso já tem duas vítimas

Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Imagem - Acidente com carreta deixa menino de 2 anos morto e três pessoas feridas em estrada da Bahia

Acidente com carreta deixa menino de 2 anos morto e três pessoas feridas em estrada da Bahia

Tags:

Acidente Tragédia Morte Estrada

Mais recentes

Imagem - PM é flagrado dando coronhada em homem durante protesto pacífico em Salvador; veja vídeo

PM é flagrado dando coronhada em homem durante protesto pacífico em Salvador; veja vídeo
Imagem - Unhas em gel: o que muda com a proibição de substâncias em esmaltes

Unhas em gel: o que muda com a proibição de substâncias em esmaltes
Imagem - Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros no trânsito em Feira de Santana

Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros no trânsito em Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
01

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai

Imagem - O ex-empacotador de supermercado que criou empresa de TI do zero e hoje fatura R$ 11 milhões por ano
02

O ex-empacotador de supermercado que criou empresa de TI do zero e hoje fatura R$ 11 milhões por ano

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
03

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil
04

Concursos públicos com inscrições até sexta (21) têm 1.108 vagas e salários até R$ 21 mil