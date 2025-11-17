Colisão frontal entre caminhão e carro deixa duas pessoas mortas em estrada da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:57
Duas pessoas morreram após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão na BR-116, em Poções, no sudoeste da Bahia, na tarde de domingo (16). O acidente ocorreu por volta das 16h10, na altura do km 756 da rodovia, nas proximidades da saída para Jequié.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel seguia pela via quando houve o impacto direto com o caminhão. Os dois ocupantes do carro morreram ainda no local. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória da Conquista. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
A batida provocou lentidão e bloqueios momentâneos na pista, afetando o tráfego nos dois sentidos da rodovia. No fim da tarde, o fluxo ficou ainda mais comprometido após um segundo acidente — um engavetamento envolvendo uma carreta e um caminhão-baú — registrado também em Poções.
Equipes da PRF, lotadas na Delegacia de Vitória da Conquista, isolaram a área, controlaram o trânsito e iniciaram os procedimentos para conclusão do boletim de ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas.