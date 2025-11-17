TRAGÉDIA

Colisão frontal entre caminhão e carro deixa duas pessoas mortas em estrada da Bahia

Vítimas estavam em carro de passeio na região de Poções

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:57

Carro e caminhão colidiram de frente Crédito: Reprodução

Duas pessoas morreram após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão na BR-116, em Poções, no sudoeste da Bahia, na tarde de domingo (16). O acidente ocorreu por volta das 16h10, na altura do km 756 da rodovia, nas proximidades da saída para Jequié.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel seguia pela via quando houve o impacto direto com o caminhão. Os dois ocupantes do carro morreram ainda no local. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico-Legal (IML) de Vitória da Conquista. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia 1 de 5

A batida provocou lentidão e bloqueios momentâneos na pista, afetando o tráfego nos dois sentidos da rodovia. No fim da tarde, o fluxo ficou ainda mais comprometido após um segundo acidente — um engavetamento envolvendo uma carreta e um caminhão-baú — registrado também em Poções.