CRIME

Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros no trânsito em Feira de Santana

Vítima foi atingida dentro do carro em que estava na Avenida Artêmia Pires de Freitas

Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:21

Mulher foi baleada enquanto dirigia Crédito: Reprodução

Uma mulher de 26 anos, que não foi identificada, foi baleada na cabeça, no braço e na mão na noite de domingo (16), enquanto trafegava pela Avenida Artêmia Pires de Freitas, no bairro SIM, em Feira de Santana.

A vítima dirigia um Hyundai Creta branco quando dois homens em uma motocicleta emparelharam com o veículo e fizeram diversos disparos. Os tiros também atingiram a lataria do carro, que ficou crivado de marcas e foi encaminhado para perícia.

Mulher foi baleada enquanto dirigia

Mesmo ferida, a mulher conseguiu permanecer consciente até ser socorrida por pessoas que passavam pelo local e prestaram ajuda até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi levada para uma unidade de saúde, e não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.