Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros no trânsito em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:21
Uma mulher de 26 anos, que não foi identificada, foi baleada na cabeça, no braço e na mão na noite de domingo (16), enquanto trafegava pela Avenida Artêmia Pires de Freitas, no bairro SIM, em Feira de Santana.
A vítima dirigia um Hyundai Creta branco quando dois homens em uma motocicleta emparelharam com o veículo e fizeram diversos disparos. Os tiros também atingiram a lataria do carro, que ficou crivado de marcas e foi encaminhado para perícia.
Mulher foi baleada enquanto dirigia
Mesmo ferida, a mulher conseguiu permanecer consciente até ser socorrida por pessoas que passavam pelo local e prestaram ajuda até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi levada para uma unidade de saúde, e não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.
A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) isolou a área logo após o ataque e ouviu moradores em busca de pistas sobre os autores. Por enquanto, a investigação trabalha com a possibilidade de execução ou tentativa de homicídio premeditada, já que não houve ação de tomada do carro ou de pertences da vítima.