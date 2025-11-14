CARAÍVA

Envolvidos na execução de auxiliar de cozinha são presos em destino turístico da Bahia

Raiane foi morta a tiros no caminho para o trabalho



Elaine Sanoli

Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 21:44

Raiane Bispo Santana foi morta a tiros Crédito: Reprodução

Duas pessoas foram presas nesta sexta-feira (11), por suspeita de envolvimento na execução de Raiane Bispo Santana, no distrito de Nova Caraíva, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O crime ocorreu em outubro deste ano.

Os dois suspeitos, identificados apenas pelas iniciais R.J.S., de 23 anos, e U.O.S., de 33 anos, foram presos temporariamente durante a Operação Vita, da 3ª Delegacia Territorial de Porto Seguro/Trancoso. De acordo com a Polícia Civil, a ação foi deflagrada para solucionar crimes violentos, como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

Segundo relatório policial, Raiane foi surpreendida por um suspeito e chegou a tentar fugir nas imediações do restaurante conhecido como Império. No local, os policiais localizaram marcas de disparos na cerca de madeira externa, na janela de um dos quartos e na parede interna do cômodo onde a vítima estava.

A perícia no local descartou a hipótese de que Raiane tivesse sido vítima de bala perdida durante um tiroteio, informação inicialmente levantada. “Com o avanço das investigações, a análise técnica das evidências coletadas descartou essa hipótese, confirmando tratar-se de homicídio qualificado, o que motivou a adoção de medidas cautelares imediatas para a responsabilização dos envolvidos”, informou a polícia.