Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Envolvidos na execução de auxiliar de cozinha são presos em destino turístico da Bahia

Raiane foi morta a tiros no caminho para o trabalho

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Elaine Sanoli

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 21:44

Raiane Bispo Santana foi morta a tiros
Raiane Bispo Santana foi morta a tiros Crédito: Reprodução

Duas pessoas foram presas nesta sexta-feira (11), por suspeita de envolvimento na execução de Raiane Bispo Santana, no distrito de Nova Caraíva, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O crime ocorreu em outubro deste ano.

Os dois suspeitos, identificados apenas pelas iniciais R.J.S., de 23 anos, e U.O.S., de 33 anos, foram presos temporariamente durante a Operação Vita, da 3ª Delegacia Territorial de Porto Seguro/Trancoso. De acordo com a Polícia Civil, a ação foi deflagrada para solucionar crimes violentos, como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

Raiane Bispo Santana foi executada em Nova Caraíva

Raiane foi perseguida e morta por Reprodução
Raiane foi perseguida e morta por Reprodução
Raiane foi perseguida e morta por Reprodução
Raiane foi perseguida e morta por Reprodução
Raiane foi perseguida e morta por Reprodução
1 de 5
Raiane foi perseguida e morta por Reprodução

Segundo relatório policial, Raiane foi surpreendida por um suspeito e chegou a tentar fugir nas imediações do restaurante conhecido como Império. No local, os policiais localizaram marcas de disparos na cerca de madeira externa, na janela de um dos quartos e na parede interna do cômodo onde a vítima estava.

A perícia no local descartou a hipótese de que Raiane tivesse sido vítima de bala perdida durante um tiroteio, informação inicialmente levantada. “Com o avanço das investigações, a análise técnica das evidências coletadas descartou essa hipótese, confirmando tratar-se de homicídio qualificado, o que motivou a adoção de medidas cautelares imediatas para a responsabilização dos envolvidos”, informou a polícia.

A auxiliar de cozinha morava em Nova Caraíva há um ano e tinha um filho, que está sob os cuidados da avó no município de Itabela.

Tags:

Bahia Porto Seguro Execução Caraíva

Mais recentes

Imagem - Mãe da vítima morre no tribunal, e julgamento termina com réu condenado a 24 anos na Bahia

Mãe da vítima morre no tribunal, e julgamento termina com réu condenado a 24 anos na Bahia
Imagem - Salvador recebe evento de cultura coreana; confira as atrações

Salvador recebe evento de cultura coreana; confira as atrações
Imagem - Risco: 600 kg de produtos vencidos são retirados de mercado em cidade baiana

Risco: 600 kg de produtos vencidos são retirados de mercado em cidade baiana

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional
01

Anjo da Virada anuncia grande mudança para 3 signos: reviravoltas intensas marcam novos começos na vida pessoal e profissional

Imagem - 4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro
02

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Imagem - BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari
03

BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

Imagem - Pode ser sua chance! Caixa adia sorteio da Mega-Sena 2940 para sexta-feira (14)
04

Pode ser sua chance! Caixa adia sorteio da Mega-Sena 2940 para sexta-feira (14)