Salvador recebe evento de cultura coreana; confira as atrações

Projeto acontece no próximo dia 22, na Pituba

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 21:16

Cultura coreana
Atrações vão abordar vários elementos da cultura coreana Crédito: Guitar_Tawatchai/Freepik

Os fãs da cultura coreana vão poder conferir um evento especial que acontece em Salvador no próximo dia 22. A "Experiência K-Day: uma imersão na cultura sul-coreana" vai reunir culinária, bate papo, exposição e outras atividades voltadas à cultura coreana no restaurante Kion, na Pituba.

A programação, que acontece das 15h às 19h, conta com exposições de artigos ligados às tradições sul-coreanas, uma exposição de álbuns do grupo de K-pop BTS, talks com o chef sul-coreano Kion, responsável pelo restaurante, e com Samy Matos, uma das criadoras do perfil K-comigo, lançamento de um clube do livro dedicado a obras de autores da Coreia do Sul, degustação de pratos típicos, karaokê, personalização de porta-photocards e a apresentação de uma linha de produtos da marca Soul Seven Club, inspirada em músicas do BTS.

As inscrições para participar o evento custam R$ 120 e podem ser feitas pelo número WhatsApp (71) 98834-085. As vagas são limitadas e os 30 primeiros inscritos receberão um passaporte numerado e um presente especial e exclusivo na chegada.

