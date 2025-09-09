Turista descreve suas férias nas praias da Coreia do Norte: 'Chocada'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:45
A Península de Kalma, na Coreia do Norte, inaugurou sua Zona Turística Costeira em julho de 2025, e a turista russa Anastasia Samsonova esteve entre os primeiros a vivenciar o novo destino.
Samsonova descreveu a experiência como surpreendente, destacando a impecável condição das instalações e a singularidade dos souvenirs disponíveis para os visitantes, abrindo um novo capítulo.
Seu relato oferece uma janela para um dos mais recentes empreendimentos turísticos do país, desafiando percepções e revelando um novo facet do destino para o público global de viajantes.
A Grande Zona Turística Costeira representa um esforço considerável para impulsionar o turismo. Desta forma, o país busca se abrir gradualmente a visitantes de todo o mundo, com foco no futuro.
Sua inauguração em 2025 posiciona Kalma como um novo player no cenário turístico asiático. Portanto, a região espera atrair interesse e investimentos futuros, gerando expectativas positivas.
Anastasia Samsonova compartilhou detalhes positivos de sua viagem. Ela mencionou que "as cadeiras para deitar eram absolutamente novas, tudo impecável", elogiando a estrutura e os serviços.
Este depoimento de um dos primeiros visitantes é crucial para a reputação do local. Naturalmente, a qualidade observada pode influenciar a percepção de outros potenciais turistas globais.
Entre os itens à venda, Samsonova notou a presença de souvenirs incomuns. Ela relatou que "vendem mísseis de brinquedo", indicando uma oferta diferenciada aos turistas que buscam algo único.
Tais produtos refletem aspectos da identidade nacional, proporcionando uma experiência de compra memorável. Além disso, destacam a originalidade dos presentes disponíveis no centro turístico.