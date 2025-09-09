TURISMO CURIOSO

Turista descreve suas férias nas praias da Coreia do Norte: 'Chocada'

Descrição de Anastasia Samsonova sobre a impecável Zona Turística Costeira

M Marcos Ferreira

Agência Correio

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:45

Conheça os detalhes da abertura em julho de 2025 e os souvenirs únicos. Crédito: Reprodução/Youtube

A Península de Kalma, na Coreia do Norte, inaugurou sua Zona Turística Costeira em julho de 2025, e a turista russa Anastasia Samsonova esteve entre os primeiros a vivenciar o novo destino.

Samsonova descreveu a experiência como surpreendente, destacando a impecável condição das instalações e a singularidade dos souvenirs disponíveis para os visitantes, abrindo um novo capítulo.

Seu relato oferece uma janela para um dos mais recentes empreendimentos turísticos do país, desafiando percepções e revelando um novo facet do destino para o público global de viajantes.

Um projeto ambicioso

A Grande Zona Turística Costeira representa um esforço considerável para impulsionar o turismo. Desta forma, o país busca se abrir gradualmente a visitantes de todo o mundo, com foco no futuro.

Sua inauguração em 2025 posiciona Kalma como um novo player no cenário turístico asiático. Portanto, a região espera atrair interesse e investimentos futuros, gerando expectativas positivas.

Feedback positivo

Anastasia Samsonova compartilhou detalhes positivos de sua viagem. Ela mencionou que "as cadeiras para deitar eram absolutamente novas, tudo impecável", elogiando a estrutura e os serviços.

Este depoimento de um dos primeiros visitantes é crucial para a reputação do local. Naturalmente, a qualidade observada pode influenciar a percepção de outros potenciais turistas globais.

Souvenirs que chamam atenção

Entre os itens à venda, Samsonova notou a presença de souvenirs incomuns. Ela relatou que "vendem mísseis de brinquedo", indicando uma oferta diferenciada aos turistas que buscam algo único.