Influenciadora baiana descobre que está grávida do amigo gay: ‘A criança vai ter duas mães’

Influenciadora explicou que teve relações com o amigo quando os dois estavam bêbados

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:42

Influenciadora chocou amigo com revelação Crédito: Reprodução | Instagram

Uma situação inusitada chamou atenção nas redes sociais. A influenciadora digital Amanda Natiely compartilhou o momento em que conta para o amigo gay que está grávida dele.

Com o resultado do exame em mãos, a influenciadora relata o caso em sua rede social. “Eu fiquei com meu amigo gay depois de uma festa, a gente bêbado, e a gente se empolgou demais, e eu estou grávida, estou com o exame aqui, e preciso contar isso pra ele”, disse a influenciadora.

Quando o também influenciador Adson Pantera chega na casa da amiga, pergunta logo: “Você aprontou o que?”. Ela responde: “Você com a perturbação de suas cachaças: ‘ai, que eu bebo e não pego mulher’. Eu falei a você, eu estou grávida, agora eu grávida de viado Adison?”

Em seguida, o influenciador baiano diz aos prantos: “O que o povo vai achar de mim?”. “Bebeu demais, foi e me engravidou”, explica a influenciadora que afirmou que não iria cometer um aborto.