Influenciadora baiana descobre que está grávida do amigo gay: ‘A criança vai ter duas mães’

Felipe Sena
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:42
Uma situação inusitada chamou atenção nas redes sociais. A influenciadora digital Amanda Natiely compartilhou o momento em que conta para o amigo gay que está grávida dele.
Influenciadores baianos
Com o resultado do exame em mãos, a influenciadora relata o caso em sua rede social. “Eu fiquei com meu amigo gay depois de uma festa, a gente bêbado, e a gente se empolgou demais, e eu estou grávida, estou com o exame aqui, e preciso contar isso pra ele”, disse a influenciadora.
Quando o também influenciador Adson Pantera chega na casa da amiga, pergunta logo: “Você aprontou o que?”. Ela responde: “Você com a perturbação de suas cachaças: ‘ai, que eu bebo e não pego mulher’. Eu falei a você, eu estou grávida, agora eu grávida de viado Adison?”
Em seguida, o influenciador baiano diz aos prantos: “O que o povo vai achar de mim?”. “Bebeu demais, foi e me engravidou”, explica a influenciadora que afirmou que não iria cometer um aborto.
“Eu não quero que tire não. Essa criança agora vai ter duas mães. Eu não estou pronto pra isso não Amanda. Eu não sei se eu dou risada, ou se eu choro”, diz o influenciador em estado de choque.