Influenciadora baiana descobre que está grávida do amigo gay: ‘A criança vai ter duas mães’

Influenciadora explicou que teve relações com o amigo quando os dois estavam bêbados

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:42

Influenciadora chocou amigo com revelação
Influenciadora chocou amigo com revelação Crédito: Reprodução | Instagram

Uma situação inusitada chamou atenção nas redes sociais. A influenciadora digital Amanda Natiely compartilhou o momento em que conta para o amigo gay que está grávida dele.

Influenciadores baianos

Vídeo de anúncio da gravidez repercutiu nas redes sociais

